Juvan kunta avasi sähköisen strategiakyselyn kuntalaisille

Juvan Kunnan strategiaa ollaan uusimassa, ja uusi strategia on tarkoitus hyväksyä kunnanvaltuustossa joulukuussa 2017.

Osana strategiaprosessia kuntalaisia varten luotu sähköinen wepropol-kysely, joka on avoinna 29.9.2017 asti.

Kyselyn vastauksia hyödynnetään strategian laadinnassa. Arvioitu vastaamisaika kyselyyn on noin 10 minuuttia.

Aikaisemmin tänä syksynä pidettyjen työpajojen tulokset on huomioitu tätä kyselyä laadittaessa. Sähköisen kyselyn lisäksi tulossa on vielä kaikille kuntalaisille avoin Elinympäristö-työpaja, joka järjestetään 26.9.17 klo 17 kunnanvirastolla.

Kyselyn linkki: https://www.webropolsurveys.com/S/9A81F64631F6A6D8.par