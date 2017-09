Vahvimmaksi naiseksi tyrnillä ja ternillä

Voimalajiliiton Vahvin nainen -kisan voitti juvalainen Sari Paukkunen.

Suomen Voimalajiliitto on maailman ensimmäinen Vahvin nainen/mies -kilpailujen järjestäjä, jolla on WADA-tasoinen antidopingohjelma ja kilpailijat ovat sitoutuneet puhtaan urheilun periaatteisiin allekirjoittamalla antidopingsopimuksen.

Näin on myös juvalaisella Sari Paukkusella, joka voitti viikonloppuna Voimalajiliiton järjestämän Vahvin nainen MM-kilpailun. Kilpailijat ovat doping-testauksen alaisia niin kilpailuissa, kuin harjoituskaudellakin.

– Minun voimajuomani ovat peräisin luonnonmarjoista, kuten tyrnistä, mustikasta ja mustaviinimarjasta. Lisäksi käytän jonkin verran ternimaitoa, josta teen esimerkiksi uunijuustoa, sanoo Paukkunen.

Vahvin nainen -kisan alle 65 kiloisten sarjan voittanut 34-vuotias Paukkunen näyttää pirteältä ja on päivän selvää, ettei harjoittelu ole hänelle pakkopullaa.

– Kilpailut ovat vain pieni osa harjoittelua. Treenaan viisi kertaa viikossa noin puolitoista tuntia ja aina lähden harjoittelemaan mielelläni. Lisäksi vedän tietysti työkseni ryhmäliikuntatunteja, kuten kiertoharjoittelua, cardio- ja step-tunteja sekä kehonpainolla tehtäviä harjoituksia, Metal-Sportissa osa-aikaisesti työskentelevä Paukkunen kertoo.

Paukkunen on aloittanut voimaharjoittelun tosissaan vasta reilu pari vuotta sitten, mutta naisella on maalaistalon tyttönä jo lapsesta lähtien hankittua voimaa ja geeniperimää. Viidentoistakilon heinäpaaleja piti heitellä kuorman päälle pienestä pitäen. Kivien keräily ja eläinten aitausten korjailu kuului myös maalaistalon lasten ja nuorten tehtäviin.

Lisäksi Paukkusella on yleisurheilu- ja hiihtotaustaa ihan kilpatasolta. Hänen voimailuvalmentajanaan on toiminut Helsingin seudulta Juvan Metal-Sportin yrittäjäksi tullut Samppa Nyman.

–Sari voitti SM kisat keväällä ja sai osallistumismahdollisuuden MM-kilpailuihin. Harjoittelukausi MM-kisoihin onnistui erinomaisesti ja kuntohuippu löydettiin kauden pääkilpailuun, sanoo Nyman.

Puhdasta voimaa 2017 tapahtumassa kisattu Vahvin nainen -kilpailu piti sisällään seitsemän tuhtia lajia.

Rekan veto, viikinkipunnerrus, conan-pyörä, farmipito, tukkipunnerrus, maastaveto ja voimaporras. Kyseessä on siis kokonaiskilpailu, jossa jokaisen lajin voittaja saa vähiten pisteitä ja häviäjä eniten. Lopulta voittaja on se, joka saa vähiten pisteitä.

– Tämä on siis osittain voimakestävyyttä ja osittain taktikointia, Paukkunen paljastaa.

Sitä vaatii myös kahden pienen tytön äitiyden, työn ja harjoittelun yhdistely.

Paukkusen mies tukee ja kannustaa kuitenkin vaimoaan harrastuksessaan, sillä näkee tämän olevan tyytyväinen ja hyvällä mielellä sekä erittäin motivoitunut harjoittelija.

Myös Juvalta kotoisin oleva Niina Jumppanen voitti vuoden 2017 Suomen Vahvin Nainen tittelin arvostetun Suomen Vahvin Mies-kilpailun yhteydessä keväällä.