Valveutuneet kuntalaiset

Juvalaisessa liikenteessä on paljon ongelmakohtia, paljastaa liikenneturvallisuussuunnitelmaan liittyvä asukaskysely. Vaikka Juvalta vastaajien määräksi ilmoitetaan vaatimattomat 27, se ei ihan ole todellinen luku. Vastausten takana on melko suuri joukko ihmisiä, muun muassa kokonainen kyläyhdistys.

Kaikkiaan Juvalta kyselyssä osoitettiin kartalta liki 400 ongelmakohtaa, ja se on kohtalaisen paljon. Seuraavaksi ovat vuorossa maastokäynnit, ja niiden aikana arvioidaan millä tavoin kansalaisten mainitsemia ongelmakohtia liikenneympäristössä voidaan poistaa.

Kuten kunnan kuljetussihteeri Marttiina Sihvola tässä lehdessä toteaa, on hyvä että ihmiset ovat valveutuneita ja kiinnostuneita omasta elinympäristöstään. Samoin on hyvä, että asukaskyselyyn ylipäätään lähdettiin vastaamaan.

Vanhan fraasin mukaisesti vain osallistumalla on mahdollista vaikuttaa ja saada Juvasta liikenteellisesti parempi paikka.

Toivottavasti ongelmakohtien poistoon riittää rahaa ja ennen muuta halua korjata kuntalaisten kokemia ongelmia.

Satsaukset todennäköisesti kannattavat, sillä turvallisempi ja miellyttävämpi liikenneympäristö voi myös vähentää onnettomuuksia, ja tunnetusti onnettomuuksien kustannukset maksavat paljon rahaa ja ovat myös inhimillisesti kalliita.

Janne Tiainen