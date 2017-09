Liikenteessä paljon ongelmia

Kuntalaiset antoivat Juvan liikenneturvallisuudelle kouluarvosanan 7.

Juvalla, Rantasalmella ja Sulkavalla päivitetään liikenneturvallisuussuunnitelmia, ja niihin liittyen kolmen kunnan kuntalaisilta kysyttiin mielipiteitä liikenneturvallisuudesta tämän vuoden toukokuussa. Juvalta kyselyyn tuli 27 vastausta, ja kunnan liikenneturvallisuus sai kouluarvosanan 7 eli tyydyttävä. Kyselyn on koostanut Strafica Oy.

Suunnitelmat laaditaan kuntien, Pohjois-Savon ely-keskuksen, Liikenneturvan ja Itä-Suomen poliisilaitoksen yhteistyönä. Keväällä toteutettiin laaja asukaskysely, ja myös liikenneonnettomuustilastoja on analysoitu.

Asukaskyselyyn saattoi vastata internetissä ja kuntien yhteispalvelupisteissä.

Vastauksia saatiin 95, joista Rantasalmelta 39, Sulkavalta 20 ja Juvalta 27. Muualla asuvien osuus oli 9.

Juvan liikenneturvallisuuden arvosanaksi tuli 7, Rantasalmen 6,8 ja Sulkavan 6,7. Numero 7 on kouluarvosanalla mitattuna tyydyttävä.

Kaikissa kunnissa nousivat kyselyn mukaan esille samat huolenaiheet: tiestön kunto on heikko, ja talvikunnossapidon taso ei tyydytä. Kansalaiset ovat huolissaan hurjastelusta, ylinopeuksista ja viikonloppujen ja yöajan korttelirallista.

Myös liikenteen valvonta koetaan olemattomaksi, ja liikenteessä on paljon välinpitämätöntä käytöstä.

Teillä on asukkaiden mielestä paljon turvattomia risteyksiä, runsaasti raskasta liikennettä – kuten puutavarakuljetuksia – kapeilla teillä. Lisäksi tievalaistuksen puutteet harmittavat.

Kyselyn osoitti kaikissa kunnossa samat liikennekäyttäytymisen ongelmat. Viiden kärkeen ylsivät seuraavat: ylinopeudet ja kaahailu (myös mopoilijat), heikko suojatiekulttuuri, yleinen piittaamattomuus ja välinpitämättömyys, väistämissääntöjen tuntemus risteyksissä (autoilijat) ja vilkun käyttö käännyttäessä.

Juvalla pulmallisiksi paikoiksi korostuivat tietyt teiden risteykset. Monet valtatie 5:n liittymät koettiin turvattomiksi, ja Sulkavalle johtava tie 434 mainittiin erikseen. Se on turvatonta ylittää, ja tiellä ajetaan Sulkavan suunnasta Juvalle ylinopeutta.

Ongelmia koettiin myös kirkonkylän pääraitilla Juvantiellä. Se on talvisin liukas, valtatie 14:lle on hankala tulla ja Juvantien näkyväisyydessä on puutteita.

Juvantien pulmiksi koettiin myös muun muassa se, että keskustassa ajetaan yörallia, eikä pysäköinti ole ongelmatonta.

Asukkaat kiinnittivät huomiota niin ikään Harjutien ja valtatie 14:n risteykseen: kääntyminen ja ylinopeudet mainittiin ongelmiksi.

Kyselyssä saattoi osoittaa kartalla liikenteen ongelmakohtia. Kartalle osoitettuja vaaranpaikkoja saatiin peräti 386 eli Juvalta 130, Rantasalmelta 155, Sulkava 98 ja muualta 3.

Juvalla kartalle osoitetut ongelmat keskittyvät selvästi kirkonkylän ydintaajamaan.

Juvan karttavastausten kärki on seuraavat: jokin muu ongelma 22 %, hankala tai turvaton risteys 18 %, turvaton tienylityspaikka 18 %, korkeat ajonopeudet 14 %, puutteita kevyenliikenteen väylien laadussa 11 %, puuttuva kevyenliikenteen väylä 8 %, pysäköintiongelma 5 % ja puutteellinen pysäkkijärjestely tai -yhteys 4 %.

Kuljetussihteeri Marttiina Sihvola Juvan kunnasta kertoo, että tällä hetkellä on meneillään suunnitteluvaihe.

Hänen mukaansa kyselyssä ilmenneitä ongelmakohtia on jo käyty lävitse kunnan teknisen puolen kanssa, ja lähiaikoina on tarkoitus jalkautua maastoon ja tutustua ongelmapaikkoihin. Tässä yhteydessä katsotaan, millaisia toteutettavia kohteita löytyy.

Sihvola on hyvillään, että ihmiset olivat valveutuneita, vastasivat kyselyyn ja kokivat, että ongelmiin voi vaikuttaa.

Liikennekasvatukseen, viestintään ja valvontaan liittyviä toimenpiteitä suunnitellaan kolmen kunnan yhteisessä liikenneturvallisuustyöryhmässä. Suunnitelmat valmistuvat helmikuussa 2018.

Kuntien liikennetuvallisuussuunnitelmia päivitetään, ja niiden on määrä valmistua ensi vuoden helmikuussa. Kuvissa Juvan kirkonkylää.