Emrick ja Fortune ovat lihaisia pässipoikia

Harvinainen pässihuutokauppa ja sitä edeltänyt näyttely kiinnostivat lampureita raviralla.

Juvalla otettiin pässeistä mittaa näyttelyn ja harvinaisen pässihuutokaupan myötä viime lauantaina. Viimeksi pässejä on kaupattu huutokaupalla pienimuotoisemmin Juvalla 80-luvulla. Silloinkin vahvana puuhanaisena oli lammastuotannon erityisasiantuntija ja nykyään Katras-hankevastaava Sari Heltelä ProAgria Etelä-Savosta.

Paras pässipoika on rakenteeltaan terve ja tuottava. Sillä on hyvät jalat ja runko, sekä hyvät tuotostiedot jo useampien sukupolvien takaa. Merkittäviä ominaisuuksia ovat myös pässin oma kasvukyky ja lihantuotanto-ominaisuus sekä osalla roduista villa- ja turkisominaisuudet.

Kuljetusvaunusta selkälihaksen ja rasvan mittaukseen sekä kivesten ja eläimen rakenteen arvosteluun kömpii pässipoika Emrick. Päättäväisen näköinen Emrick tulee emäntänsä Hannele Moisanderin saattamana alas kuljetusvaunusta rauhallisesti.

Moisanderilla on APH-farming-niminen lampola Orimattilassa. APH-farming on myös virallinen IAE:n tuotteiden eli maatalous-, hevos- ja aitatarvikkeiden maahantuojia Suomessa. Lisäksi Anttila Hereford -tilalla kasvatetaan jalostuskarjaa.

Emrick on lihaisa kaveri, sillä ulkofileen paksuus on ultraäänimittauksen mukaan 40,8. Emrick on siis tuhti pässipoika.

– Rasvaprosentti on mielenkiintoinen, 3,7. Emrick on hyvässä näyttelykunnossa, toteaa pässejä tarkastava Heltelä.

Hannele Moisander taas kertoo, että Suomessa ei oikein ymmärretä rasvan päälle. Suositaan enemmän rasvatonta lihaa. Muualla maailmassa arvostetaan enemmän myös isoja rasvaprosentteja.

Emrick on Suffolk-rotua, samoin kuin hänen jälkeensä arvioitavaksi arvokkaasti laskeutuva Fortune, joka vei lauantain pässinäyttelyssä voiton veljestään. Fortune osoittikin jo arviointitilanteessa arvokkuutta ja kuvauksellisuutta. Moisanderilla on lampolassaan 60 jalostusuuhta ja Anttila Hereford -tilalla lisäksi jalostuskarjaa.

Suomessa yleisin lammasrotu on suomenlammas, muita kotimaisia alkuperäisrotuja ovat kainuunharmas ja ahvenanmaanlammas. Maassamme kasvatettavia liharotuja ovat texel, oxford down, rygja ja dorset ja uusimpina tulokkaina suffolk, itäfriisiläinen maitolammas, ruotsalainen turkislammas ja dorper.

– Suomenlampailla on upea villa. Se on silkkinen, kiiltävä ja lienteä, sanoo Heltelä.

Ihmisillä on usein väärä käsitys siitä, että pässit puskevat. Näyttelyyn ja huutokauppaan tulevat noin 30 pässiä näyttävät enemmän säyseiltä ja ystävällisiltä, jopa ihmisrakkailta.

– Oikeastaan ainoastaan ruotsalainen turkislammas on saanut mainetta vihaisuudestaan. Muut tyytyvät yleensä vain vähän nuohoamaan, sanoo lammastuotannon erityisasiantuntija Heltelä.

Pässin luonteeseen vaikuttaa paljon se, miten sitä kohtelee. Siksi lampurin ei pidä liikaa paapoa sitä.

Pässi astuu yleensä 30-100 uuhta. Se tekee siis paljon karitsoja, eikä ole yhdentekevää, millainen isäntä se on. Geeniperimän pitää olla hyvä. Englantilaisilta asiantuntijoilta on saatu intoa ja taitoa valmistautua pässinäyttelyyn.

Perjantai-iltana lampureille oli järjestetty myös seminaari ”Näyttelyllä lisäarvoa lampaanjalostukseen”. Partalan Kuninkaankartanossa englantilaisesta näyttelykulttuurista, lampaiden arvosteluperusteista ja näyttelyyn valmistautumisesta puhui englantilainen Ruth Steele.

Emma Steele puolestaan kertoi lampaiden jalostamisesta, jalostuseläinten markkinoinnista ja myynnistä. Suomalaisia lampureita rohkaistaan viemään melko tautiriskitöntä lammasta enemmän myös ulkomaille.

Lucy Steele puolestaan puhui samaisessa seminaarissa nuorten toiminnasta englantilaisessa lammaskulttuurissa.

Katras-hankkeen myötä englantilaiset vieraat kävivät pitämässä myös Puunaus ja buleeraus -kurssin lampureille Juvalla, Paavilan lammastilalla, heinäkuussa. Opettajina olivat näyttelykonkarit Rex Vincent ja Debs Searle Englannista.

Oppina oli, että näyttelyyn valmistautuminen riippuu paljon rodusta. Yhteistä on kuitenkin se, että eläimen pitää olla puhdas ja ilman roikkuvia epämääräisiä villoja. Eri rotujen villat leikataan eri tavoin.

– Olen ylpeä näistä eläimistä. Näyttelyn ja huutokaupan eteen on tehty paljon töitä, sanoo Heltelä.

Pässihuutokaupassa kehän ympärillä oli lauantaina arviolta noin 100 ostajaa. Meklarina toimi Sari Heltelä. Pässejä sai huutaa myös etänä nettihuutokaupalla.

Fortune on Suffolk eli Late-lampaan rotua. Pässi näyttää ihmisrakkaalta ja katsoo kameraan nätisti. Hän esiintyi voittajan elkein jo arviointitilaisuudessa perjantaina. Lauantaisen näyttely voiton myötä Fortune siirtyi 650 euron hintaan Rantasalmelle Putkisalon kartanon lampolaan.

Emrick-pässi on Suffolk-rotua. Se tulee rauhallisesti lihaksenmittaukseen emäntänsä Hannele Moisanderin taluttamana.