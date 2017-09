Saadaanko turvemaajoista koskaan kirkkaita?

Tiedotustilaisuus metsätalouden vesistökuormituksesta Juvan Konnusjoen valuma-alueella kiinnosti 17 metsänomistajaa tai asiasta kiinnostunutta.

Konnusjoki on Etelä-Savon rehevimpiä jokia. Se on tummavetinen, laatuluokaltaan tyydyttävä ja sen humuspitoisuudet ovat korkeita.

Suomen metsäkeskuksen Kuormitus kuriin -projekti kutsui maanomistajia ja asiasta kiinnostuneita infotilaisuuteen metsätalouden vesistökuormituksesta ja sen vähentämisestä.

Yleisöä kiinnosti muun muassa se, onko haukien elohopeapitoisuuksia tutkittu lähiaikoina.

Vesistöasiantuntija ja hydrobiologi Antti Haapala Etelä-Savon ely-keskukselta kertoi, että tutkimukset on tehty viimeksi 90-luvulla ja silloin eräissä humusjärvissä hauen elohopeapitoisuudet olivat syömäkelpoisuuden rajoilla. Kuhien elohopeapitoisuuksia tutkittiin 2000-luvun alussa ja vain kahdessa Etelä-Savon järvessä kuhan syöntirajasuositus 0,5 mg/kg rikkoutui.

– Raskasmetallimääritykset ovat kalliita ja resurssit ovat valitettavan vähäisiä. Tulosten tulkinnallisuuden ja taloudellisten reunaehtojen vuoksi niitä ei tehdä kovin usein. Valtion viranomaiset seuraavat nykyisin ahventen elohopeapitoisuuksia keskeisimmissä järvissä, ja Etelä-Savon osalta laajempaa ahvenelohopeaselvitystä tehtiin vuosina 2012-2014, sanoo Haapala.

Yleisöstä tuli myös kommentti, jonka esittäjä epäili jätevesipuhdistamon lisäävän fosforikuormaa puhdistamon alapuolella.

Konnusjoen vesien tarkkailun havaintopaikkoja on kolme. Ne ovat Kannusjoen yläosa, keskiosa ja Iso-Kontusen järvi.

Vesistön ihanne-ph on seitsemän, mutta suovesillä ei päästä tähän, kuin kalkitsemalla, ja se ei ole järkevää muiden sivuvaikutusten vuoksi.

– Suoalueilta tulevien vesien neutraloiminen tai kirkastaminen keinotekoisesti on hyvin kallista ja kustannustehotonta johtaen muualla toisenlaisiin ympäristöhaittoihin, sanoo Haapala.

Suomen metsäkeskus kutsuu metsänomistajia osallistumaan uuteen kampanjaan Metsään.fi-palvelussa. Miten aiot hoitaa metsääsi? -kampanjassa kysytään palvelun käyttäjiltä tulevista metsänhoitotöistä. Palvelusta löytyy myös ehdotuksia hoitotöistä ja palvelussa metsänomistaja voi kertoa, mitä aikoo tehdä niille.

Suomen metsäkeskuksen Kuormitus kuriin – projektipäällikön Riikka Salomaan mukaan metsätalouden uudet investoinnit tulevat lisäämään puun käyttöä.

– Kun uudistushakkuun keskimääräinen kuormitusvaikutus kestää 4-5 vuotta, voidaan arvioida, että 6 prosenttia metsämaasta on Etelä-Savossa jatkuvasti vesistöjä kuormittavassa tilassa uudistushakkuiden ja maanmuokkauksien vuoksi. Merkittävintä vaikutus on vesistöjen läheisyydessä tehtävillä hakkuilla. Vaikutukset ovat suurimmat pienissä ja kirkkaissa vesissä, Salomaa sanoo.

Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston Eurooppa investoi maaseutualueisiin -hankkeen kautta halutaan tiedottaa metsänomistajia metsätalouden vesistökuormituksesta ja sen vähentämisestä.

Ensimmäiseksi maanomistajien kannattaisi kiinnittää huomiota vesistökuormittamisen vähentämiseen. Ravinteiden huuhtoutuminen sekä kiintoaineksen irtoaminen ja kulkeutuminen vesistöön aiheuttavat merkittävimpiä vesistöhaittoja. Niitä voidaan torjua huolellisella suunnittelulla ja erilaisilla vesiensuojelutoimilla.

Kiintoainekuormitusta lisäävät muun muassa kunnostusojitukset. Mitä nopeampi virtaus tai suurempi kaltevuus ojissa on, sitä suurempi on eroosioriski. Ojakohtaiset lietekuopat tai -taskut sekä laskuojiin tehtävät laskeutusaltaat voivat pysäyttää kaivuutöiden aikana irtoavan kiintoaineen. Syöpymistä aikaansaavia virtaumia voivat pienentää myös ojien oikeanlainen suuntaus, pohjapadot tai kaivukatkot.

Vesistöjen ja pienvesien rannoille suositellaan jätettävän suojavyöhyke. Tämä suojaa samalla hakkuiden jälkiä rantamaisemassa ja lisää luonnon monimuotoisuutta.

Yksi ehkä tehokkaimmaksi vesiensuojelurakenteeksi on osoittautunut pintavalutuskenttä. Tarkoitus on saada vedet ohjattua tasaiselle maa-alueelle, kuten suolle, jossa vedet saadaan suodattumaan maaperän ja kasvillisuuden läpi. Sen teho perustuu alueella tapahtuviin fysikaalisiin, kemiallisiin ja biologisiin prosesseihin.

Veden virtausnopeutta voidaan hidastaa myös rakennetulla kosteikolla. Kiintoaines painuu kosteikon pohjalle ja kasvillisuus pidättää ravinteita. Tällä on merkitystä myös luonnon monimuotoisuudelle ja vesilinnuille.

Maanmuokkauksen vesien suojelussa on hyvä ottaa huomioon kohteen maaperä ja maanmuokkauksen oikea ajankohta. Se on hyvä aloittaa kevät- ja syystulvien ulkopuolella.

Myös pohjavesialueet on syytä huomioida, sillä ensimmäisen ja toisen luokan pohjavesialueilla suositellaan vain kevennettyä muokkausta. Koneita ei saa myöskään huoltaa pohjavesialueilla.

Kunnostusojituksen tarvetta on aina syytä pohtia ja tarkistaa toimeksiantajan kanssa, jotta esimerkiksi tarvittavat ojitusluvat on hankittu.

Vastuu luvista ja ehtojen seuraamisesta on suunnittelijalla.

