Essoten hammashoito saman numeron alle – juvalaisetkin soittavat Mikkeliin

Hammashoidon puhelinnumerot yhtenäistetään Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän Essoten alueella. Perjantaista 29.9. lähtien kaikki Essoten suun terveydenhuollon asiakkaat soittavat numeroon 015 194 4410, joka on nykyinen Mikkelin hammashoidon ajanvarauksen numero.

Puhelimeen vastataan arkisin kello 7.30-15 sekä viikonloppuisin ja arkipyhinä kello 9-10.

Mikkelin, Hirvensalmen, Juvan, Kangasniemen, Mäntyharjun, Pertunmaan ja Puumalan asukkaat soittavat jatkossa tähän yhteen ainoaan puhelinnumeroon, kun he haluavat saada yhteyden hammashoitoon. Entiset kuntien hammashoitoloiden numerot jäävät pois käytöstä samoin kuin Mikkelin hammaslääkäripäivystyksen viikonloppuisin käytössä ollut puhelinnumero.

– Valittuaan hammashoidon uuden numeron soittajalta tiedustellaan puhelun aluksi, onko kyseessä kiireellinen päivystysasia vai kiireetön ajanvaraus tai tiedustelu. Näin pyritään huolehtimaan siitä, että kiireellisessä hoidon tarpeessa olevat potilaat saavat yhteyden hammashoidon ammattihenkilöön mahdollisimman nopeasti, kertoo Essoten suun terveydenhuoltopalvelujen päällikkö Tarja Rutkiewicz.

Jos yhteydensaanti ei onnistu puhelun avulla, on soittajalla mahdollisuus jättää soittopyyntö. Hammashoidosta soitetaan takaisin saman päivän aikana.

– Yhden puhelinnumeron käyttöön ottamisella pyritään turvaamaan hammashoidon asiakkaan yhteydensaanti hammashoitoon. Takaisinsoittojärjestelmä varmistaa sen, että soittajan asia käsitellään saman päivän aikana, Rutkiewicz sanoo.

Hammashoidon ajanvarauksen ollessa suljettuna kiireellisissä päivystystapauksissa on soitettava Ensineuvoon puh. 015 211 411. Ensineuvon ollessa suljettuna kiireellisissä päivystystapauksissa soitetaan yhteispäivystykseen puh. 015 22 55 88.