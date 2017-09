Juvan lääkäripäivystys laajenee lauantaille – Essotella meneillään yt-neuvottelut

Juvan hyvinvointikeskuksen (ent. terveyskeskus) päivystysajat laajenevat tänä syksynä. Juvan Lehden tietojen mukaan lauantain lääkäripäivystyksen laajennus alkaisi jo marraskuussa.

Nykyään Juvalla ei ole ollut lauantaisin lääkäripäivystystä. Lääkäriapua tarvitsevien on pitänyt hakeutua viikonloppuisin Mikkelin keskussairaalaan yhteispäivystykseen.

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Essote haluaa päivystyksen lauantain laajennuksella parantaa paitsi palvelua myös varautua sosiaali- ja terveystoimen uudistukseen ja kilpailuun. Tulevaisuudessa lauantaipäivystyksen alkaminen voi mahdollistaa myös muiden sosiaali- ja terveystoimen toimintojen käyttöönottoa.

Juvalla lääkäri-hoitaja-työparin lauantaipäivystys olisi auki mahdollisesti klo 8-14. Samalla perjantain aukioloaika supistuisi parilla tunnilla eli klo 8-16. Maanantaista torstaihin päivystysajat säilyisivät ennallaan eli 8-18.

Juvan hyvinvointikeskuksen lisäksi lauantaipäivystys on suunniteltu alkamaan myös muissa Essoten hyvinvointikeskuksissa Mäntyharjulla, Kangasniemellä ja Mikkelissä. Laajennuksesta on Essotessa menossa yt-neuvottelut.

