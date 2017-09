Valtuutettujen työ on vastuullista

Juvan kunnanvaltuusto hyväksyi äskettäin huoneentaulun, jossa määritellään linjanvedoin monia asioita, kuten valtuuston rooli ja toiminta-ajatus, yhteistyö eri valtuustoryhmien kesken sekä kuntalaisen osallisuuden vahvistaminen.

Kun huoneentaulun lukee huolellisesti, se toimii hyvän valtuustotyön selkärankana. Huoneentaulu raamittaa tietyt mallit ja odotukset, kuinka valtuutetun on syytä käyttäytyä.

Syyskuun valtuustossa perussuomalaiset kritisoivat huoneentaulun linjauksia suhteessa sosiaaliseen mediaan, kuten Facebookissa kirjoittamiseen.

Totta on, että Suomessa on sananvapaus, mutta sananvapauteen kuuluu myös vastuu sanojen käytöstä. On paikallaan pohtia, millaisia sanoja julkisissa tehtävissä toimivien ihmisten on sopivaa kirjoittaa vaikkapa sosiaalisen median kanavissa.

Juvan huoneentaulun some-ohjeissa todetaan muun muassa, että otetaan huomioon kunnan arvopohja ja sitä koskevat linjaukset. Lisäksi valtuutettujen tulee kunnioittaa toisten ihmisarvoa, yksityisyyttä ja oikeuksia. Myös loukkaavien tai kunnan mainetta tahraavien viestien lähettäminen ja välittäminen ei ole sopivaa.

Kuntavaltuutettujen työ on vastuullista, ja he edustavat kansaa pienoiskoossa. Kuntalaiset seuraavat äänestämiensä sekä muidenkin valtuutettujen toimintaa tarkalla silmällä.