Kalifornian auringon alla

Tulvia, metsäpaloja, hurrikaaneja. Nämä uutisaiheet Yhdysvalloista ovat täyttäneet myös suomalaisen median viime viikkoina. Käsitykseni maasta rapakon takana on rajautunut vuosien ajan melko pitkälti vain uutisvirran antamaan kuvaan, minkä vuoksi Amerikka on tuntunut jopa hiukan pelottavalta paikalta.

Mutta kuinka käsitykseni sitten muuttuikaan, kun sain tilaisuuden matkustaa Kaliforniaan – maanjäristysten kehtoon, jollaiseksi olin osavaltion pienestä pitäen kuvitellut.

Matkan aikana maa jalkojemme alla ei kuitenkaan vapissut kertaakaan, mutta Yhdysvaltoja piinaavat metsäpalot olivat täyttä totta. Sen havaitsimme omin silmin. Saavuimme lähelle Yosemiten kansallispuistoa illalla ja kävimme nukkumaan täysin tietämättöminä, että naapurikylää ryhdyttiin evakuoimaan nopeasti leviävien metsäpalojen vuoksi.

Jos tämä tieto olisi kantautunut korviini, en olisi nukkunut silmänräpäystäkään. Suomalaisena ainoa kokemukseni metsäpalovaarasta on rajoittunut juhannuksen aikoihin, kun olemme pitäneet huolen, että kokko palaa rauhallisesti veden äärellä. Tämä naapurissamme jylläävä isomman luokan ”kokko” oli kuitenkin jotain toista. Siihen ei pari ämpärillistä vettä olisi enää riittänyt.

Palot olivat lähimmillään kymmenen mailin eli noin 16 kilometrin etäisyydellä majapaikastamme. Aamulla heräsimme usvaan ja haistoimme selkeän savun, joka sai meidät tajuamaan, mistä oli kyse. Tiedotteet netissä täsmensivät asiaa, liikkeellä oli ollut yli sata palomiestä.

Emme onneksi nähneet missään vaiheessa liekkejä ja pystyimme jatkamaan matkaa kohti kansallispuistoa. Aamupalaa syödessämme tarjoilijat kertoivat, kuinka viereisen vuoren kasvillisuus oli palanut vasta kuukausi sitten. Heille metsäpalo oli näkynyt kotitalon ikkunasta käsin.

Aamun mittaan rauhoituin. Ymmärsin, että ihmiset tuntuivat jatkavan tavallista elämäänsä. Metsäpalot vaikuttivat olevan paikallisille samanlainen asia kuin meille kolmenkymmenen asteen pakkaset, niitä tulee ja menee. Vaikka toki palanutta kotia ei koskaan voikaan verrata aamulla käynnistymättömään autoon.

Uutisten lisäksi lukuisat sarjat ja elokuvat ovat raottaneet ovea amerikkalaiseen elämään enemmän tai vähemmän totuudenmukaisella tavalla. Ihmisten avoimuus oli ihailtavaa, joskin välillä jopa hämmentävän tuttavallista. Taksikuski ehti kertoa kahdenkymmenen minuutin aikana koko elämäntarinansa siitä, kuinka oli päätynyt Yhdysvaltoihin, ja lentokoneessa vieressäni istunut työmatkalla oleva lentokapteeni esitteli kotinsa ja perheensä käyden läpi kaikki kännykkäkuvansa. Pilotti vitsaili ohjaavansa konetta matkustamosta käsin ja näytti samalla tabletiltaan, millaisen näkymän koneen kapteenit näkevät näytöiltään. Samalla seurasimme myös itärannikolla liikkuvia hurrikaaneja.

Kaukaiselta tuntunut suurvalta alkoi vähitellen tuntua ihan turvalliselta paikalta. Matkamme San Diegon ja Los Angelesin kautta San Franciscoon oli täynnä enemmän elämyksiä kuin mitä koskaan olisin osannut odottaa. Kalifornian auringon alla sattuu ja tapahtuu, mutta opin, että pelon sijaan uusia seikkailuja on mentävä kohti reippaalla ja rohkealla asenteella.

Elina Tuuliainen

Kirjoittaja opiskelee Jyväskylän yliopistossa.