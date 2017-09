Pattoin kekrimarkkinat taas lauantaina

Tämän syksyn kolmansia kekrimarkkinoita vietetään Pattoin perintötalolla lauantaina 23. syyskuuta kello 10-14. Tapahtuma koostuu ohjelmasta sekä pientuottajien torialueesta. Myynnissä tänä vuonna on mm. leivoksia, säilykkeitä sekä käsitöitä.

Lampuri ja kansatieteilijä Kirsi Vertainen on ollut mukana tapahtumassa alusta alkaen, eli vuodesta 2011. Pattoin miljöö ja ainutlaatuinen tunnelma ovat vetäneet lampuria useana vuotena osallistumaan.

– Onhan minulla henkilökohtainenkin suhde paikkaan, kun tein tutkimusta tilan historiasta, kertoo Vertainen.

Paavilan lammastilan tuotteissa on lankoja, jotka Vertainen on itse kehrännyt ja kasviväreillä värjännyt.

– Jotenkin ne istuvat hyvin tilan henkeen, naurahtaa Vertainen.

Lisäksi hänellä on myynnissä taljoja ja omista langoista valmistettuja käsitöitä.

Kekrin aika sopii lampureille. Kesän uurastus alkaa olla ohi ja myös lampuri pääsee ”korjaamaan satoaan”.

– Edelleenkin suurin osa lampaista menee nyt teuraaksi, josta saa sitten myös tuloja, kertoo Vertainen, vaikkei pystykkään myymään kylmälaitteiden puuttumisen takia Pattoilla lihatuotteitaan.

Paavilan lammastilan lisäksi tuotteitaan myymässä mm. Juvan Hapankaali, Sappion Luomutila ja T&T Food. Lisäksi myynnissä on tuohitöiden SM-kisoissa menestyneen pärjänneen Auli Vasaran tuohi- ja pajutuotteita sekä käsitöitä, Piia Häkkisen myymiä luonnon antimia, Kirsti Kotron leivoksia, Laamasten tyrnejä sekä Seija Vauhkosen koriste-esineitä metsän antimista.

MeriTuulian kahviosta myydään maittavan keittolounaan lisäksi kahvia ja pientä purtavaa koko tapahtuman ajan.

– Muutama myyjä on mahdollisesti vielä tulossa satovarauksella, kertoo tilaisuutta järjestelevä Juvan kunnan kehittämispäällikkö Heidi Hänninen.

Uutta tapahtuman ohjelmasisältöön tuo lasten satuhetki iltapäivällä.

– Lisäksi lapsille löytyy askartelua 4H:n pisteellä sekä Vehmaan tallin poniratsastusta aamupäivästä, kertoo Pattoin asioita hoiteleva Laura Partamies Juvan kunnasta.

Ohjelmassa on myös Pattoin perintötalon päärakennuksen tämän syksyn viimeiset opastetut kierrokset. Viime vuonna hyvää palautetta saanutta maksutonta bussikuljetusta päätettiin jatkaa tänäkin vuonna. Kuljetus lähtee Juvan linja-autoasemalta Pattoille tasatunnein. Paluukuljetuksen on puolitunnein lukuun ottamatta viimeistä tapahtumatuntia. Bussi pysähtyy noin puolen kilometrin päähän tapahtuma-alueelta ja sen toivotaan helpottavan paikoitustilan niukkuudesta aiheutuvaa ruuhkaa alueella.

Pattoin perintötalo on talomuseoksi kunnostettu vanha maalaistalo, jossa samoja elinkeinoja on harjoitettu siellä vain vähäisin muutoksin 1800- luvun alkupuolelta miltei 1990- luvulle saakka.

Joistakin 1950- ja 60- luvulla tehdyistä peruskorjauksista huolimatta tila on säilynyt lähes alkuperäisessä asussa. Myös sähköt, sekä vesi- ja viemäröintijärjestelmät puuttuvat. Pattoin perintötalo on toiminut museona vuodesta 2011 asti.