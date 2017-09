Itä-Suomi rukoilee taas – Juvalla pidetään rukoustapahtuma syyskuun viimeisenä viikonloppuna

Itä-Suomi rukoilee on jo yhdeksättä kertaa järjestettävä rukoustapahtuma.

Puhujina Juvan kirkossa ovat syyskuun viimeisenä päivänä kansanedustaja ja kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayah, Mikkelin hiippakunnan piispa Seppo Häkkinen sekä Inkerin kirkon piispa Aarre Kuukauppi. Musiikkipuolesta vastaavat muiden muassa gospelmuusikkonakin tunnettu Kuopion helluntaiseurakunnan pastori Heimo Enbuska sekä entinen tenavatähti Katja Suomalainen.

– Ohjelma on hyvin monipuolinen: nimekkäiden puhujien lisäksi on laadukasta musiikkia ja tietysti paljon yhteistä rukousta, samoin esirukouspalvelua ja sielunhoitoa, lupaa Kristus yhdistää -yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja Esa Kosonen.

Yhdistys kantaa järjestelyvastuun yhdessä Juvan evankelisluterilaisen seurakunnan sekä paikallisen helluntaiseurakunnan kanssa.

Päivän kuluessa osanottajille tarjoillaan myös maksullista lounasta.

Reformaation 500-vuotisjuhlasta juhlille tulee kertomaan tutkija Marjut Haapakangas.

– Tapahtuma on samalla osa Juvan pitäjän ja seurakunnan 575-vuotisen taipaleen juhlintaa. Uskomme, että Sari Essayahin kirkossa pitämä rukouskanava kiinnostaa erityisesti useita ihmisiä, kertoo Juvan kirkkoherra Sirkka Pylkkänen.

Myös Suomen itsenäisyyden juhlavuosi tulee vahvasti esille lauantaipäivän aikana.

Kristus yhdistää ry perustettiin 2010 yhteistyöelimeksi kristillisten seurakuntien ja järjestöjen välille.

Toiminnan painopiste on rukoustyössä, jota halutaan elvyttää ja kehittää niin seurakunnissa kuin yksityisten uskovien elämässä.

