R-kioskin toiminta loppui

Nykymalli ei kantanut ympärivuotisesti. Asiakasvirtojen painopiste yhä enemmän suurten väylien varrella.

Juvantien varressa, kirkonkylän ytimessä toiminut R-kioski oli sunnuntaina viimeistä päivää avoinna.

Ketjun toiminta Juvalla loppuu kokonaisuudessaan. R-kioskin aluepäällikkö Kari Kilposen mukaan kioskia ei olla myöskään avaamassa uuteen toimipisteeseen.

Ratkaisun taustalla painavat toimintaympäristön muutokset, sekä nykyisen toiminnan taloudellinen kannattamattomuus.

– Valitettavasti tilanne on tämä. Kesä on ollut ihan hyvää, mutta kevääseen saakka eläminen puolestaan on ollut äärettömän haasteellista, Kilponen sanoo.

Kilposen mukaan asiakasvirrat Juvan keskustassa ja kyseisellä liikepaikalla ovat vähentyneet. Painopiste on siirtynyt yhä voimakkaammin liikenneväylien varteen.

– Viimeisimpänä toimipaikkaansa siirsi Kesko. Meille kävi tässä vähän kuin Sulo Vilénille Tankki täyteen -sarjassa, jäätiin vähän jumikkaan.

Kilposen mukaan vastaavanlainen tapaus oli alkuvuodesta myös Mikkelin Kattilasillassa. Siellä R-kioski jäi verrattain lähelle suuria asiakas- ja liikennevirtoja, mutta kuitenkin ratkaisevasti ”mutkan taakse”.

Saman suuntaista kehitystä on ollut havaittavissa myös muualla päin Suomea.

– Se on toisaalta surullista siinä mielessä, että keskustat tyhjenevät ja toiminta keskittyy väylien varteen. Yksi esimerkki löytyy Kouvolasta, jossa viitisen vuotta sitten avattu Veturi-kauppakeskus alkoi hiljentämään keskustan aluetta. Siellä tosin kaupunki taisi ryhtyä toimiin asian suhteen.

Jatkomahdollisuuksia Juvan kioskin osalta pohdittiin Kilposen mukaan huolella. Myös siirtyminen viitostien varteen oli tarkastelussa.

Toiminnan jatkaminen keskustassa olisi ollut mahdollista, mikäli kioskin yhteyteen olisi saatu uusia lisäpalveluita. Useilla paikkakunnilla R-kioskit hoitavat esimerkiksi Postin ja Matkahuollon palveluita. Ne vaikuttavat myönteisesti esimerkiksi asiakasvirtoihin.

– Juvan R-kioskilla oli vain pienimuotoisia Matkahuollon palveluita. Esimerkiksi Postin palveluiden avulla toiminta olisi saatu ehkä kannattavaksi talvikaudellakin. Postilla kuitenkin oli Juvan alueella voimassa olevia, pitkälle ajalle tehtyjä sopimuksia, joten niistä ei päästy tässä tilanteessa neuvottelemaan.

Kilposen mukaan Juvan R-kioskin tilat olivat hyvät ja postipalvelut olisivat sen puolesta mahtuneet paikalle hyvin.

Juvan R-kioski työllisti Kilposen mukaan ympärivuotisesti noin kolme henkilöä.

Kioskia pyöritettiin kokonaisuudessaan ketjun omana toimintana. Yleisesti R-kioskit pyörivät nykyään yrittäjävetoisesti. Sikäli Juvan R-kioski oli poikkeustapaus.

– Toista vuotta Juvallekin haettiin yrittäjää, mutta tuloksetta.

Se, tuleeko R-kioskin toimintaa vielä joskus Juvalla olemaan, jää nähtäväksi. Kilposen mukaan koskaan ei voi sanoa, että ei koskaan.

– Jos laskelmien kautta voidaan osoittaa, että terve pohja kannattavalle liiketoiminnalle on olemassa, niin eihän se poissuljettua ole. Tämmöinen vaihe tässä valitettavasti kuitenkin nyt on menossa.