Terveydenhuolto mietityttää Juvalla

Juvalainen kunnanvaltuutettu Ari Rautio herättelee tässä lehdessä ihmiset pohtimaan, millä tolalla on juvalaisten sosiaali- ja terveydenhuolto.

Juva ulkoisti oman soten, ja tämän vuoden alusta siitä on vastannut Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Essote.

Juvalaiset tottuivat vuosikausien ajan omaan terveyskeskukseen ja moniin terveydenhuollon palveluihin. Ne saatiin pelaamaan hyvin ja kiitosta sateli.

Muutos on suuri, kun nyt palveluntuottaja on Essote. Juva on sen yksi jäsenkunnista ja maksaa kuntayhtymälle sen palveluista.

Raution oma-aloitteisesti tekemä esiintulo on tärkeä keskustelunavaus. Hän kehottaa ihmisiä antamaan palautetta, jos palveluiden tasossa ja määrässä on ongelmia.

Jokainen kuntalainen tuntee esimerkiksi valtuutettuja. He ovat kansalaisten edusmiehiä ja naisia, ja he ovat velvoitettuja viemään viestejä niihin pöytiin, joissa päätökset tehdään.

Myös kunnan viranhaltijoihin voi olla suoraan yhteydessä, ja toki Juvan Lehti julkaisee esimerkiksi terveydenhuollosta kirjoitettuja mielipidekirjoituksia.

Janne Tiainen