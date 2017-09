Kultajyviä auringon paisteessa

Maanviljely on säiden armoilla. Tällä viikolla maanviljelijät tanssivat aurinkotansseja.

Viljelijän on helppo hymyillä. Aurinkotanssit ovat auttaneet, sillä nyt näyttää hyvältä viljelijän silmin. Vielä viime viikko oli masentavan sateinen ja vaikutti siltä, että iso osa viljasta jää homehtumaan ja puimatta. Nyt ”Pekka Pouta” on vetänyt korttinsa hihasta ja maanviljelijä Jorma Sihvosen vuokrapelloilla on puitu noin 150 hehtaaria. Oman maitotilan eläinten rehuksi puitua ohraa ja kauraa on noin 90 hehtaaria ja vieraille puitua noin 60 hehtaaria.

Taipaleen tilalla Sihvosen vaimo Hillevi Sihvonen hoitaa lypsykarjaa ja tilan raha-asioita. Isännän tehtävä on puida vuokrapeltoja ja hoidella tukiasioita. Apuna viljelijällä on aikuinen poika ja silloin tällöin auttamassa käy myös Sihvosen 78-vuotias isä.

Ennen tämän viikon aurinkoisia säitä kuivuri on jauhanut pitkää päivää, sillä sateilta on yritetty pelastaa mahdollisimman paljon viljaa. Kuivurin kustannukset nousevat kuitenkin helposti pilviin, kun 300 litraa polttoainetta palaa kuivatellessa 22 kuutiota kauraa.

– Ilman maataloustukia tämä olisi kyllä tässä, sillä nytkin viljelijälle jää omalle työlle tuntipalkkaa vain noin 3 euroa tukien kanssa, sanoo noin 16-tuntisia työpäiviä tekevä Sihvonen.

– Tupakkaa on kyllä palanut viime viikkoina, mutta nyt sää on kuin morsian. Täytyy sanoa, että tuntuu hyvältä. Aurinko ylipäätään tekee ihmeitä ihmiselle, Sihvonen lisää.

Pellot näyttävätkin syyskuun viimeisinä päivinä kuin keltaiselta kullalta. Istahdan viljelijän kyytiin, keltaisen Sampo Rosenlewin hyttiin. Ensin tyhjennetään tehosilppuri suurelle lavalle ja sitten lähdetään etenemään.

Suuri Comia edustaa kehityksen kärkeä tämän kokoluokan puimureissa. Neljä metriä leveä leikkuupöytä lähtee pyörittämään noin 70-80 senttimetriä korkeaa kauraa. Se katkeaa näppärästi samalla, kun tehosilppuri silppuaa sitä melkein 4000-litraiseen viljasäiliöön.

Comia tekee kaunista jälkeä. Naapurin koirakin on tullut ihmettelemään keltaisen ritarin puuhia. Sihvosen mukaan nyt puidaan painavaa viljaa, eikä mitään huljuja.

– Mikä on pystyssä, niin se on hyvää, iloitsee Sihvonen.

Puinnin jälkeen on vuorossa kuivatus isossa varastossa ja viljan matka kotitarvemyllyyn, joka olisi itsessään jutun paikka.

Sihvonen tietää, että maanviljely on aina täysin luonnon armoilla. On otettava vastaan se, mitä annetaan. Hän uskoo, että nyt kuun kierto vaihtoi kelejä parempaan suuntaan.

Luonnon oloja ja pohjoista sijaintia emme voi muuttaa, mutta Sihvonen peräänkuuluttaa sitä, että tehdystä työstä pitäisi saada palkka, ei pelkistä maisemapelloista.

– Tuotteesta saatu hinta on tällä hetkellä liian alhainen. Esimerkiksi maidosta tuottajan saama litrahinta on 13 senttiä. Sitten voi vain arvuutella, miten paljon on kaupan osuus. Jos meijerikulut otetaan pois, veikkaan kaupan osuudeksi noin 40 prosenttia, Sihvonen kertoo.

Sihvonen juttelee siitä, miten kaikkien pitäisi osallistua maaseudun säilyttämisen talkoisiin.

– Jos kauppa tulisi vastaan parikymmentä senttiä ja tuottaja saisi vaikka 10 senttiäkin enemmän, voisivat kaikki paremmin, maanviljelijä toivoo.