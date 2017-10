TähtiSport lopettaa Hasalla – Juvalla ei päästä ensi talvena laskettelemaan, mikäli Hasamäelle ei löydy uutta toimijaa

Laskettelutoimintaa Juvalla pyörittänyt TähtiSport Oy lopettaa puheenjohtaja Jukka Kaartisen mukaan toimintansa Hasamäellä.

Ratkaisua pohdittiin Kaartisen mukaan keväällä, mutta lopullisesti päätös syntyi nyt syksyllä.

Taustalla on ainakin kaksi keskeistä tekijää: vähentynyt kävijämäärä, sekä yrittäjien kuormitus.

Kaartinen huomauttaa, että kunnan väkiluku vähentynyt tasaisesti viime vuosina, lisäksi esimerkiksi venäläisasiakkaiden määrä on tippunut parhaista vuosista.

– Alkuvaiheessa päästiin talven aikana jopa reiluun 100 000 rinnenousuun. Hyvä jos puoleen tuosta on päästy viime vuosina, Kaartinen toteaa.

TähtiSportia on pyöritetty kuuden osakkaan voimin.

