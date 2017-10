Hidastu, rauhoitu, keskity

Jos pystyt lukemaan tämän tekstin loppuun, ole tyytyväinen. Peruskoulun yhdeksännen luokan päättää vuosittain noin kuusi tuhatta nuorta, jotka hädin tuskin siihen pystyvät.

Kuulostaa uskomattomalta, eikö vain? Tämä ja monta muuta häkellyttävää faktaa suomalaisista nuorista selviää 1.10. Helsingin Sanomien sunnuntailiitteessä julkaistussa jutussa Ihan liian pitkä juttu. Ongelmia lukemisessa ja kirjoittamisessa on varsinkin pojilla. Esimerkiksi noin joka viides yhdeksäsluokkalainen poika ei pysty kirjoittamaan minkäänlaista työhakemusta. Noin tuhannella toisen asteen koulutukseen suuntaavalla pojalla kirjoitustaito on viidennesluokkalaisen tasolla.

Nuorten lukutaito on heikentynyt merkittävästi. Kymmenen prosenttia yläkoululaisesta ikäluokasta ei suoriudu lukutaitonsa puolesta edes arkisista asioista, kun tekstiä ei synny eikä lukeminen onnistu. Maailma on muuttunut nopeasti yhdysvaltalaisten sosiaalisen median koneistojen ansiosta.

Valtavissa mitoissa lisääntynyt informaatio- ja ärsyketulva, joka vyöryy silmiemme edessä älypuhelinten näytöllä, on muuttanut tapojamme käsitellä tietoa. Asiat jaksavat kiinnostaa muutamien sekuntien ajan, jonka jälkeen on helppoa siirtyä seuraavaan. Jotta viesti menee läpi, sen täytyy olla nopeampi, tehokkaampi ja kiinnostavampi kuin muiden. Koveneva kilpailu yleisöstä luo yhä hektisempää sisältöä.

Lisäksi viestiminen tapahtuu enenevissä määrin kuvien välityksellä. Yritäpä tähän tottumisen jälkeen ottaa kirja käteen. Iso tekstimassa täynnä vieraan näköistä kirjakieltä, johon pitää paneutua pitkiä aikoja.

Varmasti yhtä suuri syypää vaikeuksiin on yksinkertaisesti se, että lukeminen on vähentynyt. Yhä harvempi lukee kirjoja vapaaehtoisesti. Kun lukemiseen ja pidempiin teksteihin keskittymiseen ei ole harjaantunut, lukemisen aloittaminen tuntuu vaivalloiselta. Lukutaitoa vahvistaa paljon se, että vanhemmat lukevat lapsilleen ja lasten kanssa. Lapsille lukemisen väheneminen näkyy tänä päivänä esimerkiksi sanavaraston suppenemisena, kertovat äidinkielen opettajat ympäri Suomen.

En osannut kuvitella sitä, kuinka monella voi olla vaikeuksia lukemisessa, kun se onnistuu itselle niin vaivattomasti. Olen kyllä huomannut sen, kuinka vaikkapa opiskelumateriaaleihin keskittyminen tuntuu vaikeammalta kuin ennen. Kirjoja tulee luettua nykyisin vähemmän ja sosiaalista mediaa katseltua enemmän.

Ihmisten olisi syytä opetella taas hidastamaan tekemistään. Rauhoittumaan asioiden äärelle ja keskittymän. Lukiessani sanomalehteä huomasin ajattelevani, että onneksi pystyn lukemaan tätä tekstiä. Tunsin kiitollisuutta lukutaidosta. Tunne sinäkin, jos pystyit lukemaan tekstin tänne asti.

Onni Ojala

Kirjoittaja opiskelee kuvajournalismia Tampereen yliopistossa.