Pääjohtajan pitkä tie takaisin Juvalle

OP-ryhmän pääjohtaja Reijo Karhinen kunnioitti juvalaisia ja syntymäpitäjäänsä Juvaa vierailleessaan perinteisissä sadonkorjuuiltamissa viikko sitten.

Karhiselle tulee uusi elämänvaihde, kun eläkepäivät pian koittavat. Luultavasti häntä näkee sen jälkeen Juvan suunnalla jopa nykyistä useammin, kun työelämä päästää otteestaan.

Juvan Lehti kertoi haastattelussaan 20.9.1979 uudesta Juvan Osuuspankin apulaisjohtajasta. Reijo Karhinen tuli töihin melkein suoraan armeijan leivistä.

Kunnioitettavaa on, että nuori ja kouluttautunut Härkälän kylän mies hakeutui kotipitäjäänsä ”isompien houkutusten” sijaan. Tarjolla oli hyvä työpaikka menestyvässä paikallisessa pankissa ja kohoava uratie, kuten Karhisen kohdalla historia näyttää.

Varmaa on, että hyvin moni nykynuorikin hakeutuisi opintojen päätteeksi takaisin ”kotiin”, jos se olisi töiden puolesta mahdollista. Halua on, mutta mahdollisuuksia valitettavasti tänä päivänä liian vähän.

Karhinen muistutti Kannashovissa maailman nopeutuvasta muutoksesta ja uudistumiskyvyn pakosta. Suomi ja maailma elävät aikaa, jossa kysytään rohkeutta ja näkemyksellisyyttä.

Karhisen sanat loivat uskoa Suomen kykyyn menestyä jatkossakin. Suomen rooliksi sopii hyvin olla ketterä ja nopea maa, joka notkeasti hakee menestymisen mahdollisuuksia. Siihen tehtävään tarvitaan koulutettuja, näkemyksellisiä ja fiksuja ihmisiä.