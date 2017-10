Erkki Hännisen kanssa veteraanien jalanjäljillä – viiden päivän aikana tutustuttiin Suomen historiaan ja muisteltiin kohtalokkaita päiviä

Siiranmäki, legendaarinen jatkosodan taistelupaikka Karjalankannaksella. Juvalainen historian harrastaja Erkki Hänninen seisoo muistomerkin vieressä ja kertoo kuinka punkaharjulainen 19-vuotias sotamies Eero Seppänen yhden vuorokauden aikana tuhosi panssarikauhullaan kuusi vihollisen panssarivaunua. Seppäselle myönnettiin tästä ”tuhotyöstään” Mannerheim-risti.

Olemme Matka-Moilasen järjestämällä sotahistoriamatkalla Karjalankannaksella. Siiranmäki, yksi kohteistamme on jo pahasti pusikoitunut ja myrkylliset jättiputket rehottavat tien molemmin puolin. Maastoon ei mäen rinteessä enää ole menemistä.

Suomi 100 -juhlavuoden merkeissä lähdettiin 13. syyskuuta Juvalta kohti Karjalaa. Heti aluksi saatiin Hänniseltä tuhti tietopaketti Etelä-Savossa vuosina 1788-1790 riehuneesta Kustaan sodasta ja Savon prikaatin komentajan, eversti Curt von Stedingkin johdolla käydystä Parkumäen voittoisasta taistelusta.

Matkan yksi erikoisimmista kohteista on Huuhanmäen sotahistoriallinen museo Jaakkimassa. Se sijaitsee suomalaisten rakentamassa luolassa entisen kasarmialueen vieressä.

Esineitä on vielä varsin niukasti, mutta kuvat ovat mielenkiintoisia ja kuvataulut hyviä. Tosin kaikissa esineissä ei ole tekstejä ja taulutekstit ovat vain venäjäksi. Mielenkiintoinen yksityiskohta on kuva, jossa venäläinen naissotilas ratsastaa hirvellä. Puna-armeija yritti 1930-luvulla kesyttää hirviä hevosten rinnalle sotaratsuiksi. Väitetään, että jopa pikakivääreitä yritettiin asentaa hirvien sarviin. Sotahirvihanke ei kuitenkaan onnistunut; hirvet eivät halunneet taistella suomalaisia vastaan…

Elisenvaaran asemalla on pommituksessa surmansa saaneiden muistomerkki. Hänninen kertoo tästä pitkään vaietusta tragediasta, jossa noin 150 siviiliä joutui vihollisen pommituksen uhreiksi. Tarkkaa uhrien lukumäärää ei koskaan saada selville.

Lumivaaran sankarihautausmaalla kirkon vieressä on uudet valkoiset ristit, joissa on sankarivainajan nimi. Näky on kuin vanhoissa valokuvissa, joita otettiin sankarihautausmaista sotien jälkeen. Kirkossa on vielä jäljellä yksi kello. Se soi kauniisti sankarivainajien muistolle.

Urheiluhistoriaakaan ei unohdettu. Kurkijoella pysähdytään Veikko Hakulisen muistomerkillä.

Hiitolassa pysähdymme vapaussodan muistomerkille, joka on edelleen pystyssä hyväkuntoisena. Siinä on teksti ”Kaiju kannel kaatuneille, sotatiellä sortuneille”. Otamme Hiitolan hautausmaan vierellä maljan itsenäiselle satavuotiaalle isänmaalle.

Käkisalmen linna seisoo jyhkeänä paikallaan. Josif Stalin -panssarivaunu ja rynnäkkötykki vartioivat paikoillaan linnan parkkipaikalla. Vuoksen vanha, alkuperäinen uoma virtaa rauhallisena linnan vieritse.

Äyräpään kirkonmäki on paikka, jossa taisteltiin sekä talvi- että jatkosodassa. Lohduttomat talvisodassa tuhoutuneen kirkon rauniot, otan muistoksi palan kirkon tiiliskiveä.

Taisteluhauta kiemurtelee Äyräpään harjanteella. Vuoksen takana on Vuosalmi, missä vihollisen hyökkäys pysäytettiin. Erkki Hänninen kertoo havainnollisten karttojen avulla Äyräpään – Vuosalmen taisteluista, missä olivat mukana myös pääosin Etelä-Savossa perustetut JR 49 ja JR 7, jota komensi juuri heinäkuussa 1944 everstiksi ylennetty Adolf Ehrnrooth.

”Kauppa-auto” pysähtyy kirkon raunioilla Moilasen bussin viereen, myynnissä on alkoholia, suklaata ja karttoja. Alkoholia saa myös miekan ja Kalashnikovin muotoisissa pulloissa…

Äyräpäästä jatketaan Siiranmäelle, mistä matka jatkuu kohti Raivolaa. Valitsemme väärän reitin, joka johtaa umpikujaan. Kannas jaksaa yllättää vieläkin: keskellä ei mitään seisoo portinvartijana Leninin jykevä hahmo ja puomi on kiinni. Tiukkailmeinen mies laittaa käsivarret X-muotoon pysähtymisen merkiksi. Kokenut kuskimme Eero Moilanen kääntää ison bussin taitavasti kapeassa paikassa. Otamme kuvia Leninin patsaasta, kuvausta ei kielletä. Matka jatkuu ihmetellessä, mitä puomin takana olisi ollut.

Raivolasta ajamme Kanneljärvelle Kuuterselkään, missä VT-linja murtui Kannaksen suurhyökkäyksen alkuvaiheessa kesäkuun puolivälissä 1944. Sitä ennen pääasema oli murtunut Valkeasaaressa. Muistomerkin äärellä kuulen sieluni korvin puna-armeijan raivoisan tykkitulen jyskeen. Täällä Kuuterselässä vihollisella oli kaksi ja puolisataa tykkiä ja heitintä murskaamassa suomalaisten puolustusta ennen läpimurtoa.

Siestarjoella on historian havinaa. Siellä laskee Suomenlahteen ikiaikainen rajajoki jo Pähkinäsaaren rauhan ajalta, vuodelta 1323. Siestarjoen tunnettu tykkitehdas on muuttunut työkalutehtaaksi. Legendaarisen ”kolmen linjan kiväärin” toinen kehittäjä, Sergei Moshin on saanut patsaan tehtaan vierelle.

Summa, taistelupaikka talvisodan Mannerheim-linjalla. Taipaleen lohkolla rintama piti, mutta Summan ja Lähteen lohkoilla rintama taipui ja suomalaiset joutuivat vetäytymään väliasemaan. Käymme Summan kenttähautausmaalla. Siellä lepää 204 suomalaista sotilasta, jotka antoivat kalleimman uhrinsa isänmaan puolesta. Heitä ei saatu kotiin.

Kesäkuun 20. päivä vuonna 1944 on Suomen sotahistorian synkkä päivä: Elisenvaaran pommitus ja Viipurin käsittämätön menetys samana päivänä. Erkki Hänninen kertoo meille Viipurin valtauksesta ja puna-armeijan hyökkäyksen pysäyttämisestä Tienhaarassa. Ennen ruokailua ravintola Espilässä on meillä aikaa tehdä kävelyretki Viipurissa. Jyhkeä linna on remontissa, torni on huputettu. Entisen Kansallis-Osakepankin talon seinässä on komea Suomen leijona. Tuomiokirkon rauniot ovat lohduttomat. Teen kunniaa vieressä olevalla Viipurin kenttähautausmaan muistomerkillä.

Tali-Ihantala: siellä käytiin pohjoismaiden suurin taistelu kautta aikojen. Siellä laitettiin Suomen ovet säppiin. Suomalainen tykistö ja kranaatinheittimet osoittivat voimansa ja kykynsä keskittää tuli ja murskata vihollisosastot jo ryhmitysalueillaan. Unohtaa ei myöskään sovi saksalaisten apua.

Panssarinyrkit ja -kauhut sekä lento-osasto Kuhlmey Stuka -pommittajineen ja Focke Wulf -hävittäjineen olivat tehokkaana apuna suomalaisille. Stukat, sen ajan täsmäpommittajat tuhosivat tarkoilla syöksyillään mm. siltoja ja ylimenokalustoa hidastaen näin vihollisen etenemistä. Asiantuntijamme Erkki korostaa myös sitä taisteluhenkeä ja -tahtoa, joka vallitsi suomalaisten sotilaiden keskuudessa. Isänmaata ei anneta viholliselle!

Etsimme GPS:n avulla Ihantalassa kaatuneen jääkärikenraalimajuri Einar Vihman muistolaatan. Se löytyy kuusikosta isosta siirtolohkareesta metsän keskeltä, läheltä hänen kaatumispaikkaansa.

Ihantalan taistelun muistomerkin äärellä laulamme Veteraanin iltahuudon. Kuskimme Eero Moilanen osoittautuu varsinaiseksi hanurivirtuoosiksi säestäessään meitä. Olemme jo aiemmin nimittäneet hänet ”Karjalan kotiseutuneuvokseksi”, koska hän on todellakin kävelevä – tai pikemminkin ajava – Karjalan historian tietopankki.

Kuukaupin sillan ja Antrean kautta Ensoon ja sieltä takaisin koti-Suomeen. Viiden päivän antoisa retki on takana. Tuhti tietopaketti Karjalan historiaa ja sotatapahtumia on tuliaisina. Kun ylitämme rajan, mietin, että veteraanien ansiosta voimme nyt juhlia satavuotiasta isänmaatamme.