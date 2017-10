Hyödyllinen harrastus

Metsästys on laajuudeltaan merkittävän iso harrastus, ja sen parissa on Juvallakin iso joukko eri-ikäisiä ihmisiä.

Tulevana lauantaina käynnistyy hirvenmetsästys. Se on volyymiltaan ison mittaluokan toimintaa: Juvalla hirvijahdissa on mukana kolmisensataa metsästäjää, ja arvion mukaan hirvenlihaa saadaan juvalaispakastimiin 21 000 kiloa. Se on hurja määrä.

Etelä-Savossa hirvilupien määrä kasvoi täksi jahtikaudeksi 460 luvalla. Viime kaudella maakunnassa kaatui likimain 3 700 hirveä, mutta siitä huolimatta metsiin jäi runsaan 5 000 hirven kanta.

Metsästäminen on perinteinen harrastus, jonka täytyy toivoa pysyvän voimissaan. Metsästäjien keski-ikä on melko korkea, ja uhkana on harrastajien määrän väheneminen.

Metsästyksestä koituu paljon hyötyjä. Sillä on kiistattomat vaikutukset esimerkiksi liikenneturvallisuuteen, ja toki riistaeläimiä tulee verottaa jo pelkästään riistanhoidollisten syiden vuoksi.

Sitäkään ei kannata vähätellä, että metsästys tuo ruokapöytiin runsaat määrät aitoa lähiruokaa.

Juvalla järjestetään marraskuun puolivälissä yhteishirvijahti, joka on avoin tapahtuma kaikille kiinnostuneille.

Jahdin järjestäjien mukaan tapahtuma on hyvä tapa myös tutustua metsästykseen ja metsästysseuratoimintaan. Jahtiin toivotaan mukaan myös sellaisia ensikertalaisia, jotka ovat pohtineet metsästysharrastuksen aloittamista.