Luvassa lamavuosiin sijoittuva selviytymistarina – Juvan lukioteatterin uusi produktio aluillaan

Juvan lukioteatterin uusin produktio ”Armotonta menoa” tarjoilee ensi vuoden alkupuolella yleisölle musiikin ryhdittämän, lamavuosiin sijoittuvan selviytymistarinan.

Käsikirjoittaja Johanna Kuusiston mukaan fiktiivisessä tarinassa seurataan Halla-ahon perheen elämää 90-luvun alun Juvalla – kerrotaan, miten lama vaikutti ihmisten elämään ja miten sen seurauksien kanssa selvittiin.

Vaikka tarina on fiktiivinen, on se Kuusiston mukaan kirjoitettu vahvaa totuuspohjaa vasten.

– Jututin käsikirjoitusta varten muutamia henkilöitä, jotka olivat lama-ajan joutuneet kokemaan. Yksittäisten henkilöiden tarinaa näytelmä ei kuitenkaan kerro. Kuitenkin se on rakennettu niin, että näytelmän tapahtumat olisivat voineet sattua oikeastikin tavallisessa juvalaisessa perheessä, Kuusisto sanoo.

Armotanta menoa on Kuusiston kolmas Juvan lukioteatterille kirjoittama näytelmä. Halla-ahojen perheen tarinaa on seurattu aiemmissakin teoksissa.

