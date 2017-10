Kuosmalan kouluun uusi katto – kunta kunnostaa kyläkoulua tänä vuonna 125 000 eurolla

Juvan kunta kunnostaa tänä ja ensi vuonna Kuosmalan kyläkoulua 125 000 eurolla. Yli 100-vuotiaan koulurakennuksen huolto ja kunnostus vaatii lähes jokavuotisia ponnistuksia.

Tänä vuonna Kuosmalan kyläkoulussa uusittiin katto. Vanhan tiilikaton tilalle tuli uusi peltikatto. Ensi vuonna koulu odottaa ulkovuorauksen uusimista.

Kuosmalan koulun johtaja Pekka Lampinen sanoo, että vanhassa koulurakennuksessa on tarvetta isompiin tai pienempiin remontteihin jatkuvasti. Koulun katon ja ulkovuorauksen uusimista on odotettu parikymmentä vuotta. Isommista remonttitarpeista nyt on toteutettu ensimmäinen, kun Kuosmalan kyläkoulu sai peltikaton ja katto samalla oikaistiin.

26 oppilaan kyläkoulussa remontin valmistuminen ei ole arkinen tai jokapäiväinen tapahtuma. Sen takia koko kouluyhteisö juhli viime perjantaina harjannostajaisia perinteisin menoin. Samalla Kuosmalan koululaiset saivat elävän mielikuvan, millainen tapahtuma harjannostajaiset on ja miten sitä on Suomessa kautta vuosien juhlittu.

