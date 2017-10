Puolen miljoonan kerho – meitä yhdistää paljon ajetut autot!

Kuulun kerhoon, jossa on mukana kaikkiaan neljä täysikasvuista miestä. Porukan täysipäisyydestä en aina mene täystakuuseen, mutta henki on hyvä.

Kerhon nimi on Puolen miljoonan kerho, ja se kokoontuu ”Absille” tai jonnekin sopivaksi katsottuun paikkaan munkkikahville useimmiten silloin, kun kerhon jollakulla jäsenellä tulee ”kymppi” täyteen.

Kerho nimi juontuu siitä, että ajamme autoilla, jotka ovat nielleet paljon kilometrejä, usein juuri sen puoli miljoonaa kilometriä.

Ja ”kympin tuleminen täyteen” tarkoittaa sitä, että joku kerhon jäsen on ajanut autollaan taas 10 000 kilometriä.

Monilla meillä kuluu paljon aikaa auton ratissa – ja samalla suuret määrät dieseliä tai bensiiniä.

Joku kerholaisista käy viikot töissä toisella puolella Suomea, ja joku toinen ajelee töiden perässä päivittäin pitkin ja poikin maakuntaa.

Meitä yhdistää myös merkki. Ajamme kaikki sillä melko tunnetulla saksalaismerkillä, jota näkee hyvin usein taksitolpilla.

Se, että auto on paljon ajettu, ei merkitse, että se olisi vanha.

Kerhon yhdellä jäsenellä on moderni ja kulmikas tähtinokka, jota taksit käyttävät tänäkin päivänä työjuhtinaan. Tämän mainitun kerholaisen auto ylitti jo kesällä puolen miljoonan kilometrin rajapyykin. Entinen taksi on sekin ja saanut uuden elämän Puolen miljoonan kerhossa.

Toisella kerholaisella on vanhemman korimallin sedan, jonka mittarissa surisee kohta 600 000 kilometriä. Autosta ei kyllä päälle päin huomaa mittarilukemaa.

Minä sekä kerhon yksi jäsen ajelemme pääasiassa vanhemmanpuoleisilla kaksiovisilla coupe-malleilla.

Niiden mittareissa on kilometrejä vähemmän, mutta toisaalta himpun alla 20 vuoden ikä korvaavat kilometrien puutteen. Se on riittänyt kerhoon hyväksytyksi tulemiselle.

On hyvä kuulua johonkin – on se sitten Puolen miljoonan kerho tai jokin muu.

Samanhenkinen seura motivoi ja piristää, ja kavereilta saa aina vinkkejä, jotka auttavat vaikkapa humoristisesti siihen, että näissä Puolen miljoonan kerhon ajokeissa ilmenee aina silloin tällöin pientä laittoa. Normaalia kulumista, kerholainen sanoisi.

Janne Tiainen

Kirjoittaja on Juvan Lehden päätoimittaja.

Juvan Lehdessä 12.10. muutakin autoilu- ja liikenneasiaa!