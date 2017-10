Kunta järjestää koulun väistötiloista nimikilpailun – voittajalle Juva-aiheinen tuotepaketti

Juvan kunta on tehnyt päätöksen uudesta koulukampuksesta. Kampuksen suunnitteluvaihe on käynnissä, ja hankkeen ajaksi on rakennettu väistötiloja, jotka sijaitsevat Kaarihallin pihapiirissä.

Väistötilat on tarkoitus ottaa käyttöön syysloman jälkeen ja ne ovat käytössä siihen asti, kunnes uusi koulukampus valmistuu.

Kunta avaa väistötilojen nimikilpailun. Kilpailu päättyy jo 22.10, jonka jälkeen tuomaristo valitsee nimen kilpailuehdotusten joukosta. Uusi nimi julkaistaan viikolla 44.

Kaikkien osallistujien kesken arvotaan kolme Juva-muistikirjaa. Valitun nimen esittäjä palkitaan Juva-aiheisella tuotepaketilla. Mikäli useampi on esittänyt valittua nimeä, voittaja arvotaan nimen esittäneiden kesken.

Kilpailuun voi osallistua myös perinteisesti paperilla. Nimikilpailulomakkeet ja laatikko löytyvät kunnanviraston yhteispalvelupisteestä.

Nimikilpailun linkki: https://www.webropolsurveys.com/S/F21C65478D869011.par