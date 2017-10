Opiskelu muuttuu, pysy mukana!

Istahdan koulussa aamukahdeksalta tietokoneen ääreen ja kirjaudun käyttäjätililtäni ulos neljän maissa iltapäivällä. Tallustelen kotiin leputellen silmiäni. Levähdän sen aikaa, kun käyn jääkaapilla kunnes avaan taas läppärini kannen ja annan kirkkaan, sinertävän valon levähtää kasvoilleni.

Tappelen jälleen nettiyhteyden sekä monien mutkien takana olevien tehtävien kanssa ja kiroan, että olisin tehnyt jo aikakausia sitten vihkoihin samat tehtävät, jos vihkoja siis enää olisi. Puhumattakaan siitä raivostuttavasta työstä saada samalle tietokoneen ruudulle muistiinpanoja, tehtäviä sekä opetusta. Ja vielä niin, että tekstistä näkisi lukeakin jotain.

Sen lisäksi, että ranteeni ovat usein ihan tönköt, huomaan hartioideni olevan niin jumissa, että pelkästään niihin koskeminenkin tekee kipeää. Ostoslistallani on myös ollut jo pitkään muistutus, että piipahtaisin apteekissa ostamassa silmätippoja. Silmäni ovat nimittäin usein kuin kaksi korppua.

Muutoin opiskelusyksyni on ihan hyvässä vauhdissa, mutta tietokonetyöskentely ja digikirjoista opiskeleminen on osoittautunut melkoisen haastavaksi. Koin lievän järkytyksen, kun opettajamme sanoi, että meidän opiskelijoiden on pakko ostaa sähköiset oppimateriaalit opiskeltavalle kurssille, eikä paperista versiota hyväksyttäisi enää.

Puhuimme luokkatovereideni kanssa siitä, että nyt se uusi aika sitten löysi meidänkin luokan, eikä paperi kahisisi enää kaikilla tunneilla. Painettujen kirjojen hankkimisesta koostuva summa on itsessään jo todella hurja, mutta sitä olisi helpottanut ainakin vähän se tieto, että kirjoista saisi hyvin pidettynä edes jonkun verran takaisin. Ja vielä kirjoituksiin tähdättäessä tulee sähköinen kirja ostaa 48 kuukauden lisenssillä, joka on huomattavasti kalliimpi kuin yhtä kurssia varten hankittu 6 kuukauden. Sähköistä oppimateriaalia kun ei voi myydä enää eteenpäin.

Oppituntien alussa menee myös aina ihan tuhottomasti aikaa toimimattomien linkkien päivittämiseen tai jopa tietokoneet eivät pahimmassa tapauksessa edes käynnisty. Välillä myös tuntuu, että tältä meidän sukupolvelta odotetaan automaattisesti tietotaitoa koneista ja on kuin suurikin ihme, ellemme osaa avata kymmenen klikkauksen takaa tehtävää 4b.

Hyvä puoli siinä, että tietokone on syönyt sisäänsä käytännössä kaiken on se, ettei reppu paina kuin yhden kalikan verran ja kaikki tarvittava löytyy samaisesta mötikästä. Mutta koska ainakin itselleni tieto jää niin paljon paremmin päähän kosketuspintaa antavasta kirjasta, raahaisin mielummin mukanani kirjakasaa kuin läppäriäni.

On tietysti myös hienoa, että opiskelukin kehittyy jatkuvasti, mutta välillä vain tuntuu haastavalta pysytellä muutoksessa mukana.

En tiedä pitäisikö tässä itkeä vai nauraa, kun kouluhommia ei kuitenkaan tule vielä niin ylitsepääsemättömän runsaasti.

En uskalla edes ajatella, kuinka kirjoituksiin luvusta ja itse sessiosta selvitään. Todennäköisesti kolmen vuoden kuluttua on päähän lakkeja nostamassa kovin kumaraselkäisiä ja punasilmäisiä opiskelijoita.

Tuiku Rauhala

Kirjoittaja on juvalaislähtöinen opiskelija.