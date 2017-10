Sähköyhtiöllä isot vaikutukset — Suur-Savon Sähkön kautta työtä syntyy 600 ihmiselle joka vuosi

Suur-Savon Sähkö -konsernin olemassaolo ilmenee useimmiten sähkölaskusta, joka tipahtaa postilaatikkoon. Muutoin yhtiö on useimmille kansalaisille tuntematon ja etäinen.

Yhtiö on kuitenkin iso tekijä toimialueellaan. Suur-Savon Sähkön vaikutukset alueelliseen talouteen ovat suuremmat kuin ehkä osataan ajatella.

Juuri valmistuneen pro gradu -tutkimuksen mukaan energiakonsernin tekemien ostojen talousvaikutus on Etelä-Savon maakunnan alueella peräti 103 miljoonaa euroa. Summa syntyy 60-prosenttisesti emoyhtiö Suur-Savon Sähkö Oy:n toiminnasta ja noin 40-prosenttisesti sähkön siirtoyhtiö Järvi-Suomen Energia Oy:n toiminnasta.

Tutkimuksen mukaan sähkön siirtoverkkojen vuotuisten 40 miljoonan euron investointien sekä verkostojen kunnossapidon vaikutukset tuovat yhtiön oman henkilöstön lisäksi työtä alueelle noin 260 henkilötyövuotta vuosittain. Siirtoliiketoiminnan palveluiden ja tarvikkeiden oston vaikutus aluetalouteen on yli 42 miljoonaa euroa.

Sähköyhtiö investoi muun muassa verkostonsa rakentamiseen nyt ja tulevina vuosina yli 40 miljoonaa euroa.

Ostojen ja investointien yhteissumma viime vuonna oli 170 miljoonaa euroa, ja siitä rahasta 32 prosenttia ohjautuu Etelä-Savoon.

Toimitusjohtaja Markus Tykkyläinen havainnollistaa lukuja esimerkiksi siten, että yhtiö käyttää verkonrakennuksessaan runsaasti paikallisten yrittäjien, kuten kaivuri- ja muiden urakoitsijoiden palveluja. Ne lasketaan yhtiön tekemiin ostoihin, jotka antavat työtä maakuntaan.

– Näemme päivittäisessä arkisessa työssä toimintamme suuren työllistävän vaikutuksen laajan toiminta-alueen energiahuollon turvaamisessa ja kehittämisessä. Tutkimuksen tulokset nyt tuovat konkreettisesti esille liki 600 henkilötyövuoden työllistävän vaikutuksen alueella. Tärkeää on myös se, että tutkimus antoi meille konkreettisia eväitä entisestäänkin vahvistaa myönteistä aluetaloudellista vaikutustamme tulevaisuudessa, Tykkyläinen summaa.

Konserni työllistää 142 ihmistä. Kun ostojen aluetaloudelliset välilliset vaikutukset lasketaan yhteen, työtä kertyy lähes 600 ihmiselle. Yhtiön oman henkilökunnan palkkojen vaikutus kulutuskysyntään on vuositasolla 2,7 miljoonaa euroa.

Tutkimuksen teki Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa helsinkiläinen kauppatieteiden maisteri Kirsi Koivunen. Hän selvitti Suur-Savon Sähkö -konsernin suoria ja välillisiä työllistäviä vaikutuksia.

Tutkimuksessa hyödynnettiin kansantaloustieteen panos-tuotos –mallia. Mallissa arvioitiin toiminnan kerrannaisvaikutuksia Tilastokeskuksen tuottamilla tiedoilla.

– Työssä määritettiin, kuinka paljon Suur-Savon Sähkö toiminnallaan vaikuttaa Etelä-Savon aluetalouteen ja työllisyyteen. Lisäksi tarkasteltiin vaikutusten jakautumista eri toimialoille ja pyrittiin tunnistamaan mahdollisuuksia kasvattaa toiminta-alueelle kohdistuvia positiivisia vaikutuksia entisestään.

– Vaikutukset Etelä-Savon alueella ovat merkittäviä jo nykyisin muun muassa rakentamis- ja energiatoimialoilla. Potentiaaliseksi toimialaksi tunnistettiin informaatio- ja viestintäpalvelut, joihin liittyen hankintoja Etelä-Savon alueella voitaisiin kasvattaa edellyttäen, että alueen palvelutarjonta soveltuu Suur-Savon Sähkön tarpeisiin, Koivunen toteaa.

Tutkielman tarkastanut professori Kaisu Puumalainen Lappeenrannan teknillisestä yliopistosta sanoo, että yhteiskunnallisten vaikutusten arviointi kiinnostaa yhä useampia yrityksiä myös PK-sektorilla.

– Tämä opinnäyte on oiva esimerkki siitä, miten yliopistoyhteistyön avulla voidaan käynnistää sellaista arviointi- ja kehittämistoimintaa, johon yrityksen normaalitoiminnan puitteissa ei välttämättä heti löydy resursseja.

Suur-Savon Sähköllä on tarkoitus toistaa joidenkin vuosien päästä aluetalousvaikutustutkimus, jolloin paikallisten kumppanuuksien kehittämisen vaikutukset aluetalouteen tullaan konkreettisesti näkemään.

Koivusen tekemä tutkimus on tuorein esimerkki Suur-Savon Sähkö -konsernin sekä Lappeenrannan teknillisen yliopiston pitkäaikaisesta yhteistyöstä. Yhteistyön hedelmänä on tehty useita diplomitöitä, kauppatieteiden pro gradu – tutkielmia, tohtorin väitöstutkimusta sekä kehitetty toimialalla maailmanlaajuisesti merkittävää tasavirtatekniikkaan perustuvaa sähkönjakelutekniikkaa.

Markus Tykkyläisen mukaan energialiiketoiminnan osaamistarpeet kehittyvät nopeasti, ja Lappeenrannan teknillisen yliopiston sekä lähialueen muiden oppilaitosten tarjoamat mahdollisuudet hyödyntää viimeisintä tieteellistä tutkimustietoa on myös Suur-Savon Sähkö -konsernin menestymiselle tulevaisuudessa yhä tärkeämpää.

Tykkyläisen mukaan julkisuuskuvaa sähköyhtiöstä leimaa usein esimerkiksi keskustelu tariffeista.

– Haluamme tuoda esiin myös vaikutukset työllistämisessä ja hyvinvoinnin luomisessa.

Suur-Savon Sähkö haluaa viestiä asiakkailleen ja sidosryhmille, että se on muutakin energialaskujen lähettäjä.