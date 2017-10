Suomen talvet ovat usein kovin ankaria täällä talvehtiville eläimille. On lajeja, jotka eivät selviä ilman keinoruokintaa. Riistaeläinten talviruokinta hyväksytään mukisematta, mutta pikkulintujen ruokinta herättää ristiriitaisia tunteita. Useimmiten vastustajat vetoavat siihen, että kyllä ne omin avuinkin selviävät. Ehkäpä niinkin, vaan kyllä talvi ilman keinoruokintaa koituisi monen pikkulinnun kohtaloksi.

Itse olen harrastanut pikkulintujen talviruokintaa pikkupojasta asti ja joka vuosi ruokintapaikaltani löytyy evästä lokakuun alusta.

Joitakin vuosia takaperin lintuinfluenssan pelko synnytti maassa liki hysterian ja niinpä minäkin jouduin kyläparlamentin silmätikuksi, kun lintuja ruokkimalla edesautoin vaarallisen taudin leviämistä. Eihän sitä tietysti kukaan minulle suoraan sanonut, mutta tällaiset jututhan kulkevat kuin spiraalissa kunnes ne lopulta tavoittavat kohteensa.

Ruokintapaikalla on vaikea pitää raijaisia ja niinpä aterioimaan pyrkii myös kutsumattomia vieraita. Tänä syksynä ruokintapaikalla on norkoillut vanha erakkovaris. Kertaalleen eväitä kävi tarkastamassa myös närhi. Kumpikin näistä ylenkatsoi tarjoilut, onneksi.

Kertaalleen ruokaverolla kävi tikka, mutta ilmeisesti ruokapöydän ergonomia ei sopinut pitkänokalle eikä sitä ole sen koommin näkynyt. En ole mikään lintu- tuntija, mutta pidän lintukirjaa aina käden ulottuvilla ja minusta näytti, että pitkänokkavierailija olisi ollut valkoselkätikka. Voin olla väärässäkin. Lintukirjan mukaan ei kuitenkaan ole tavatonta tavata valkoselkää lintulaudalta. Ruokinta-automaattihan on tässä tapauksessa lintulauta.

Lähimetsikössä pitää majaansa harakkatrio, jolla riittää kekseliäisyyttä ja viitseliäisyyttä ruokavarkaisiin, vaikka ruokapaikka onkin hankala isokokoisille harakoille. Vakiovieras on myös oravapariskunta, joka liki asustaa valoisan ajan ruoka-apajan tienoilla. En ole niinkään pahoillani oravien ruokailusta kuin siitä, että makupajoja pitää roudata kätköihin pitkin tantereita.

Toki ruokailemassa käy niitäkin, joille ruokailupaikka on järjestetty. Vakituiseen käy aterioimassa puolenkymmentä sinitinttiä ja liki parikymmentä talitiaista. Hömötiaisia ei pihalle ole eksynyt ainuttakaan.

Varpusten määrä on viime vuosina suorastaan romahtanut ja koin aikamoisen yllätyksen, kun ruokailun alettua pihapiiriin ilmestyi liki parinkymmenen varpusen parvi. Parvessa on myös muutama pikkuvarpunen. Kovin harvat varpusista uskaltautuvat nokkimaan siemeniä ruokinta-automaatista. Useimmat tyytyvät nokkimaan maahan varisseita makupaloja.

Mikäli siemeniä hupenee nykyiseen tahtiin läpi puolivuotisen talviruokintakauden, niin kevääseen mennessä niitä ehtii kadota parempiin suihin noin 70 kiloa. Aikamoinen määrä mutta lohdutan itseäni sillä, että vastapalveluksi ruokavieraat hävittävät lähitienoolta kesäaikana ainakin vastaavan määrän hyönteisiä.

Edellä olevasta voisi päätellä, että seuraan lintujen puuhastelua päivät pääksytysten mutta ei sentään. Ruokintapaikka sattuu olemaan keittiön ikkunan alla ja siihen on siis suora näköyhteys keittiön pöydän äärestä. Sen kyllä tunnustan, että aika usein jään pitkäksikin aikaa seuraamaan siivekkäiden ja pörröhäntien puuhasteluja.

Kari Kääriäinen

Kirjoittaja on Varkaudessa

asuva juvalaislähtöinen vaikuttaja.