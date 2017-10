Julkusesta vuoden urheilija — Juvan Urheilijoiden kauden päättäjäisissä palkittiin lukuisia onnistujia

Nuori keihästoivo Topi Julkunen palkittiin Juvan parhaana yleisurheilijana viime viikonvaihteessa. Julkusen merkittävin meriitti oli Suomen mestaruus keihään 17-vuotiaitten sarjassa. Nuori mies itse summaa kauteen kaksi muutakin menestystä: edustus Ruotsi-Suomi -maaottelussa ja oman keihästuloksen merkittävä parannus.

Topi Julkunen pitää päättynyttä keihäskauttaan onnistuneena sekä tulosten että menestyksen osalta. Henkilökohtainen keihäsennätys parani kauden aikana lähes 10 metriä. Topin ennätys on nyt 68.45 m ja ensi kaudella hän pääsee heittämään jo miesten 800-grammaisella välineellä.

Tosin Julkunen on jo ehtinyt kokeilla, miten aikuisten keihäs lentää. Ja hyvinhän se on lentänyt – kisoissa 57 metriä ja harjoituksissa yli 60 metriä.

Nuori mies on kolmisen vuotta heittänyt tosissaan keihästä. Henkilökohtaisena valmentajana on juvalainen Jarno Tenhunen.

Hän pokkasi Juvan Urheilijoiden kauden päättäjäisissä valmentajastipendin. Tenhunen Julkusta tunnolliseksi ja motivoituneeksi valmennettavaksi, joka tähtää koko ajan keihäsurallaan eteenpäin.

Kauden lähes 10 metrin tulosparannuksen Topi Julkunen panee paitsi valmennuksen myös lisääntyneen harjoittelumäärän ansioksi. Myös lentopallon pelaamisen hän on kokenut mielekkääksi harjoitteluksi keihäänheittäjän urallaan.

– Lentopallo tukee keihäsharjoittelua. Siinä toistuvat oikeastaan samat liikeradat kuin keihäänheitossa, nuori keihästoivo sanoo, mutta samaan hengenvetoon mainitsee keihään pysyvän edelleenkin päälajina. Lentopalloa Julkunen pelaa Rantasalmen maakuntasarja-joukkueessa.

Julkunen harmittelee päättyneen kauden suomalaisheittäjien heikkoa menestystä.

– Taso meillä selvästi laski tällä kaudella, vaikka kansainvälisesti keihäässä mentiin eteenpäin. Toivottavasti suomalaisheittäjien vaivat on jo jääneet ohi ja Suomi palaa maailman heittokärkeen, hän sanoo.

Julkunen on itse saanut harjoitella ja kilpailla koko kauden terveenä ja loukkaantumatta. Nuori mies harjoittelee keihäänheittoa Juvan Kaarihallilla kerran viikossa ja vetää päivittäin parin tunnin muun treenin.

Juvan Urheilijoiden kauden päättäjäisissä sunnuntaina palkittiin Topi Julkusen lisäksi SM-kisoissa mukana olleet Riina Laakso (T14 moukari), Noora Laakso (T15 kuula ja keihäs) sekä Panu Auvinen (M20 keihäs).

Vuoden yllättäjä-palkinnon sai 9-vuotias Sara Ehrnrooth, joka teki kaksi piirinennätystä kiekossa ja 3-loikassa. Tyttö- ja poika-tsempparin palkinnot saivat Siiri Pirinen ja Sisu Ukkonen.