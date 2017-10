Koirat nautojen paimenina Juvalla — paikallinen koirakko nappasi pronssia paimennuskisasta

Kaikkiaan 30 koiraa kisasi ohjaajiensa komennossa Vuoden nautapaimen -tittelistä Juvan Muumaan pelloilla Kilpolassa viime viikonvaihteessa.

Vuoden nautapaimen voiton vei kiteeläinen Minna Eronen bordercollie Heili-koirallaan. Hän on ollut Suomen joukkueen edustajana myös MM-kisoissa.

Juvalainen Aada Teittinen Mitchin kanssa sijoittui kisassa kolmanneksi. Myös hänellä on kansainvälistä kilpailukokemusta. Aada Teittinen on edustanut Suomea paimennuksen MM-nuorisokilpailussa.

Nautapaimennuskisa käytiin Muumaan pelloilla. Kisajärjestelyistä vastasivat Heli Ahonen ja Heikki Teittinen, joiden karjalla kaksipäiväiset kilpailut käytiin. ´

Peruselementeiltään nautojen paimennuskisa oli samantapainen kuin lammaspaimennus. Kilpailussa menestymisen edellytykset ovat koiran ja ohjaajan hyvä yhteistyö. Koira hakee nautalauman, kuljettaa sen radan läpi, erottelee eläimet ja lopuksi paimentaa ne häkkiin.

Kilpailun tuomarina toiminut Sari Heltelä Juvalta sanoi, että nautakarjan paimentaminen koiran kanssa on lammaspaimennusta vaativampaa. Koiran on oltava henkisesti vahva ja koiran ohjaajan käskyjen selkeitä ja koiralle ymmärrettäviä. Ohjaaja antaa koiralle käskyt viheltämällä, käsillä tai komentamalla. Koira lähtee hakemaan nautalaumaa satojen metrien päästä.

Nautalauma kiertää koiran paimentamana radalla määrätyt portit, jakaa lauman ja paimentaa ne toiselle pellolle ja lopuksi häkkiin. Laumassa on viisi nautaa, joita koira joutuu käsittelemään yhtenä laumana.

Sari Heltelän mukaan paimenkoiran kouluttaminen hyväksi paimeneksi vie vuosia ja vaatii työtä. Koiran on luotettava ohjaajaansa ja ohjaajan koiraansa. Paimennus on tapahduttava ammattimaisesti sekä eläintä kunnioittaen ja arvostaen. Paimenkoirat eivät esimerkiksi haukkumalla tai nautaa puremalla tai näykkimällä paimenna laumaa haluttuun paikkaan. Paimennukselle on kisassa asetettu määräaika.

Kisoissa näkyi, kuinka nautakin osasi haastaa paimentajansa ja lähteä pellolla omille teilleen. Laumasta eronneen naudan haku takaisin laumaan kysyi paitsi ohjaajan taitoja myös koiran osaamista varsinkin, jos ”karkuun” lähtenyt nauta ehti juosta laumasta kauemmaksi. Samassa nautalaumassa oli kisassa erirotuisia eläimiä. Erirotuiset naudat käyttäytyivät paimennuksessa hyvinkin eri tavalla.

– Homma ei toimi, jos koiralla ei ole vahvaa paimennusviettiä. Nauta ei välttämättä arastele koiraa. Se voi käyttäytyä koiraa kohtaan uhmakkaasti tai välinpitämättömästi. Paimentavan koiran on hallittava tilanteet ja osoitettava olevansa se vahvempi yksilö, jota nauta tottelee.

Heltelä on kokenut tuomari. Paimennuskisojen tuomarina hän on toiminut jo vuosikymmeniä ja hoitanut tuomarin tehtäviä sekä lammas- että nautapaimennuskisoissa. Paimenkoirien parissa Heltelä on ollut tekemisissä ainakin vuodesta 1986 lähtien.

– Koiran käyttö nautojen paimennukseen on vahvasti skandinaavinen ja suomalainen tapa käyttää työkoiraa. Monella tilalla koira on nimenomaan työkoiran roolissa ja kisoissa on mahdollisuus testata oman koiran ja ohjaajankin osaamista. Koiralle vieraassa ympäristössä ja vierailla eläimillä kisaaminen tuo omat haasteensa, Heltelä sanoi.

Suomen Paimenkoirayhdistys järjestää laidunkaudella parisen kymmentä lammaspaimennuksen kisapäivää. Naudoilla kisatapahtumia on paljon harvemmin. Nautojen paimennuksessa koiran ja ohjaajan muodostama työpari pääsee kilpailemaan vain muutaman päivän ajan.

Heltelän mukaan taso on paimennuskisoissa viime vuosina valtavasti noussut. Koiria on tullut enemmän. Ne suoriutuvat vaativistakin paimennustehtävistä.

Juvan kisan toinen tuomari oli Katri Piilola Haminasta.