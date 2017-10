Taimikonhoitoa harrastava Pekka Liimatainen: ”Ei paljon tarvitse sahauspäivän jälkeen lähteä kuntosalille”

Juvalainen Pekka Liimatainen sanoo, että hoitotöitä hänellä metsässään riittää. Juvan Tuhkalassa Liimataisella parisataa hehtaaria metsää.

Hän on laskeskellut, että tilalla on muutama kymmenen hehtaaria odottamassa eri asteisia hoitotöitä joko taimikonhoitoa ja nuoren metsän kunnostusta ja harvennusta.

Liimatainen tekee raivaustöitä omaan tahtiin ja itse. Se on samalla oivallista oman kunnon hoitoa, kun käy muutaman tankillisen päivässä raivaussahalla polttoainetta metsässä polttamassa.

– Taimikonhoitotyö on oivallista kunnonhoitoa. Siinä sananmukaisesti tuntee tehneensä oikeaa työtä. Ei paljon tarvitse illalla sahauspäivän jälkeen lähteä kuntosalille rautaa nostamaan, Liimatainen nauraa.

Omien sanojensa mukaan hän on 14-vuotiaasta lähtien ollut taimikoissa hommissa – ensin istuttamassa ja aikuisena raivaussahan kanssa taimikkoa raivaamassa.

– On se mielekkäämpää hommaa jo kuntoilumielessä kuin sauvakävely.

Pekka Liimatainen on kurssit käynyt oman metsänsä hoitaja. Hän on käynyt monen sortin metsäalan koulutusta. 6-7 vuotta sitten hän oli metsätalousyrittäjäkurssilla.

Sitten innostus vei Savonlinnaan Varpalaan metsämestari-kurssille. Myöhemmin hän kävi Mikkelissä vielä metsäkoneenkuljettaja-kurssin. Liimataisen parin sadan hehtaarin metsätila on ainakin kurssien puolesta ammattimiehen käsissä.

– Joskus nämä taimikon perkaamiset menevät vähän liikaa sinne pakko tehdä-osastolle, mutta yritän kuitenkin pitää taimikonhoidon vielä harrastuksena, hän nauraa.

Lue koko haastattelu 19. lokakuuta Juvan Lehdestä.