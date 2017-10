Tyhjät tilat ovat huolenaihe

Juvan kirkonkylällä on tällä hetkellä melko paljon tyhjää liiketilaa. Tyhjät tilat luovat apeaa tunnelmaa. Kun valot eivät paista ja yritystoiminta on loppunut, tulee kolkko ilmapiiri.

Tämän vuoden iso muutos oli, kun K-Supermarket ja Juvan Apteekki muuttivat uuteen liikerakennuksen. Samalla kirkonkylän kaupallinen painopiste siirtyi lähemmäksi valtatie 14:n vartta. Myös R-kioski lopetti ja jätti ikävän aukon kioskibisnekseen.

On mahdollista, että Suur-Savon Osuuspankki remontoi entiseen market-kiinteistöön Juvantien varrelle uuden konttorinsa. Osuuspankki lähtee ensi vuonna pois nykyisestä konttorista, joka puretaan. Syynä ovat kosteusongelmat.

Pankki hakee uudet tilat, ja se osaltaan parantaa liiketilojen täyttöastetta.

Kuten Juvan Lehdessä tänään kirjoitetaan, tyhjät liiketilat ovat huolenaihe. Juvan Yrittäjät ja kunnan edustajat keskustelivat Turinatuvallaan keinoista, kuinka tilannetta parannettaisiin.

Eläväinen kirkonkylä antaa kunnasta hyvinvoivan ja eteenpäin suuntautuvan vaikutelman. Kirkonkylän keskustaajama on kunnan käyntikortti.

Kirkonkylän ilmeestä tulee kantaa huolta, ja on hyvä, että yrittäjäjärjestö ja kunta ovat aloittaneet keskustelun aiheesta.