Juvan hallitus käsittelee verotusta maanantaina – kunnanjohtaja esittää prosenttiyksikön korotusta veroprosenttiin

Juvan kunnanhallitus käsittelee ensi maanantaina 30. lokakuuta kunnan verotuksen tasoa ensi vuodelle.

Kunnanjohtaja Mervi Simoska esittää hallitukselle tuloveroprosentin korottamista yhdellä prosenttiyksiköllä. Veroprosentin määrää myöhemmin kunnanvaltuusto.

Tällä hetkellä Juvan tuloveroprosentti on 19,75. Uusi prosentti olisi 20,75, jos hallitus hyväksyy kunnanjohtajan esityksen.

Kunta on edellisen kerran muuttanut tuloveroprosenttia vuodelle 2010, jolloin korotusta oli 0,75 prosenttiyksikköä. Ensi vuoden talousarvion valmistelussa on lähdetty siitä, että tuloveroprosenttiin vuodelle 2018 tehdään yhden prosenttiyksikön suuruinen korotus. Etelä-Savon kuntien tuloveroprosentin keskiarvo vuonna 2017 on 21,15 ja koko maan 19,91.

Kuntaliiton verotuloennusteen mukaan tuloveron tuotto vuodelle 2018 laskisi Juvalla nykyisellä veroprosentilla 2,6 prosenttia, joka on noin 400 000 euroa. Valtionosuusennusteen mukaan kunnan valtionosuudet vuodelle 2018 laskevat 2,2 prosenttia, joka merkitsee noin 470 000 euron laskua.

Yhden prosenttiyksikön nosto tuloveroprosenttiin merkitsee noin 800 000 euroa tulojen lisäystä, joten yhden korotuksella ei vielä pystytä kompensoimaan verotulojen ja valtionosuuksien laskua.

Kunta on tekemässä korotuspäätöstä tilanteessa, jossa kunnalla on edessä suuret investoinnit. Muun muassa uuteen kampusalueeseen Investoinnit johtavat velkamäärän kasvuun. Koulukampuksen rakentaminen maksaa noin 20 miljoonaa euroa.

Kunnanhallitus käsittelee ensi maanantaina myös kiinteistöverotuksen tasoa. Kunta lähtee talousarvion valmistelussa siitä, että kiinteistöveroprosentteihin ei tehdä muutoksia vuodelle 2018. Kunnanjohtaja esittää hallitukselle, ettei tämänvuotista kiinteistöverotusta kiristettäisi.