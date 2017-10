Talikon varresta kahvakuulan kimppuun – juvalaiset viljelijät liikkuvat nyt porukalla

Kun MTK-Juvan johtokunnassa ryhdyttiin pohtimaan yhdistyksen oman liikuntakokeilun aloittamista, vastaanotto oli kahtalaista. Porukalla liikkuminen ja mahdollisuus tehdä tuttavuutta itselle uusien lajien kanssa innosti monia, mutta paljon löytyi myös heitä, jotka vetosivat usein toisteltuun hokemaan. Sen mukaan maanviljelijöiden ei tarvitse harrastaa liikuntaa, koska heidän työnsä ja arkensa kyllä kuormittaa kehoa aivan riittävästi.

– Olemme purkaneet tätä asiaa ryhmässä, ja kyllähän se on niin, että maanviljelijöiden työssä liike on usein hyvin yksipuolista ja lähinnä eteenpäin suuntautuvaa, MTK-Liikuntakokeiluksi nimettyä ryhmää ohjaava Minna Purhonen aloittaa.

– Työ on työtä eikä kehon hyvinvointia ylläpitävää liikettä, hän painottaa.

Työssä toistuvien liikkeiden ja liikeratojen sijaan MTK-Liikuntakokeilussa otetaan haltuun täysin uusia liikuntamuotoja.

Mukana on lisäksi niin sanottua asennekasvatusta eli innostusta ja kannustusta, joiden ansiosta liikunta maistuu pakkopullan sijaan suorastaan herkulliselta.

Juuri itselle sopivan liikuntaharrastuksen löytäminen ja siitä nauttiminen olivat keskeiset tavoitteet, joiden toteutumisen toivossa liikuntakokeilua alun perin lähdettiin toteuttamaan.

– Meillähän on jo MTK-Juvan oma sählyvuoro tiistai-iltaisin, mutta se vetää enemmän miehiä kuin naisia. Halusimme tarjota sen lisäksi jotain muuta ja jotain, joka olisi mahdollista toteuttaa viljelijöille sopivampaan aikaan eli päivällä. Saimme tämän ryhmän yhteistyökumppaniksi myös työterveyshuollon eli toiminta on verovähennyskelpoista, MTK-Liikuntakokeilun Juvan yhteyshenkilönä toimiva Elsi Janhunen taustoittaa.

