Koskela johtaa Etelä-Savon KD-piiriä – Juvalta hallituksessa Paavo Ahonen

Kristillisdemokraattien Etelä-Savon piirin puheenjohtajana ensi vuonna jatkaa Jouni Koskela Savonlinnasta ja varapuheenjohtajana Liisa Ahonen Mikkelistä.

Piirihallituksen muut jäsenet ovat Helena Liukko ja Tauno Mustonen Enonkoskelta, Esa Ruhanen Hirvensalmelta, Paavo Ahonen Juvalta, Jenni Kolmisoppi ja Tuomo Malinen Mikkelistä, Sirpa Kattainen Mäntyharjusta, Antti Kivimäki ja Pirkko Peltoniemi Pieksämäeltä, Olavi Kietäväinen Puumalasta ja Tapani Hannonen Savonlinnasta.

Piirin syyskokous pidettiin Sulkavalla sunnuntaina 29. lokakuuta.

KD:n Etelä-Savon piiri torjuu kannanotossaan ajatuksen yksityisteiden rahoittamisesta käyttäjiltä perittävillä maksuilla. Se johtaisi tieverkoston käyttökieltoihin, koska ei ole olemassa tehokasta maksujen perintäjärjestelmää.

– Kunnat kantavat kiinteistöveroa, josta pitää edelleenkin korvata tiekunnille ulkopuolisen käytön aiheuttama rasitus, piiri muistuttaa.

Piiri myös vaatii uudisrakennusten liian tiukkojen energiamääräysten lieventämistä. Liian tiukat määräykset aiheuttavat kosteusvaurioita ja pahentavat sisäilmaongelmia. Sisäilmaongelmien hoitoon on sen mukaan osoitettava sekä riittävästi taloudellisia resursseja että moniammatillista asiantuntemusta.

Lisäksi piirin mielestä yleisten teiden suureksi kasvanut korjausvelka huolestuttaa. Varsinkin alemman tieverkon vanhat huonokuntoiset, pahoin reikiintyneet päällysteet on saatava pikaisesti kuntoon.

– Huonokuntoiset tiepäällysteet vaarantavat jo liikenneturvallisuutta monin paikoin. Tiepäällysteiden poistaminen ja sorateiksi muuttaminen ei ole nykypäivää. Eduskunnan on lisättävä tuntuvasti tienpidon määrärahoja, se vaatii.