Realismi on nyt viisasta tunnustaa – nykyisellä kuntaverotuksen tasolla ei voida jatkaa

Juvan kunta on on tullut toimeen viime vuodet maakunnan halvimmalla kuntaverolla. 19,75 on ollut Etelä-Savon edullisin kuntavero, ja kunta on niittänyt sillä hyvää mainetta. Taloutta on hoidettu hyvin ja pitkäjänteisesti.

Nyt kunta on uudet edessä. Kuten kunnanjohtaja Mervi Simoska on todennut, kunnan verotulot sekä valtionosuudet laskevat ja samalla kunnan investoinnit nouset useisiin kymmeniin miljooniin. Juvalla ollaan uuden tilanteen edessä.

Nykyisellä kuntaverotuksen tasolla ei voida jatkaa. Rahat eivät riitä, ellei lisärahoitusta saada. Edessä on verotuksen kiristäminen.

Tilanne on syytä tunnustaa. Edelleenkin Juva lukeutuu Etelä-Savossa maltillisiin verottajiin, ja jos yhden prosenttiyksikön korotuksella voidaan edelleen taata palvelut ja taata riittävä kuntaveron tuotto, ollaan edelleen oikeilla jäljillä.

Kunnanjohtaja esitti jo vuosi sitten syksyllä kuntaverotuksen kiristämistä. Tällöin päättäjät eivät olleet siihen valmiina.