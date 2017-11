Yläkoululaiset muuttivat jälleen – uusien tilojen nimi ratkesi nimikilpailun kautta

Juvan yläkoulun pitkä odotus päättyy tällä viikolla – toistaiseksi. Oppilaat ja opettajat pääsevät muuttamaan kaarihallin viereen pystytettyyn kahteen niin sanottuun viipalekouluun, jossa heidän on määrä pyörittää kouluarkea aina syksyyn 2020 eli uuden koulukeskuksen valmistumiseen asti.

Kaarihallia lähempään rakennukseen on sijoitettu kolmen luokan kotiluokat, laaja-alaisen erityisopetuksen luokka sekä opettajanhuone ja rehtorin kanslia. Toisesta rakennuksesta löytyvät loput kuusi luokkahuonetta ja terveydenhoitajan huone.

Toisin kuin ulospäin saattaa näyttää, viipalekoulun sisätilat ovat valoisia ja väljiä.

– Tämä on kyllä ollut positiivinen yllätys, yläkoulun ja lukion rehtori Kari Leskinen toteaa astellessaan sisään yhteen luokkahuoneeseen.

– Meillä tyypillinen ryhmäkoko on 15-23 oppilasta, ja sellainen määrä mahtuu tänne oikein hyvin, hän arvioi.

Jotta siirtyminen uusiin tiloihin sujuu mahdollisimman kivuttomasti, se toteutetaan tipoittain. Viime viikolla, oppilaiden ollessa syyslomalla, sisään kannettiin tavaraa kuten pulpetit ja tuolit. Laitosmiehet kantoivat ne ensin vanhalta koululta desinfiointikontteihin ja niistä edelleen Opinkaaren luokkahuoneisiin.

Vanhoista, sisäilmaongelmien vuoksi käytöstä poistuvista tiloista uusiin siirtyy vain sellaista tavaraa, joka voidaan käsitellä hygieeniseksi.

– Esimerkiksi tekstiileistä emme tuo tänne mitään vanhaa. Itse asiassa saattaa olla, että nämä jäävät kokonaisuudessaan tekstiilivapaiksi tiloiksi, Leskinen mainitsee.

Oppituntien osalta viipalekoulun avajaisia vietettiin eilen. Sitä edellisenä päivänä tiistaina järjestettiin opettajien kesken kokous, jossa päätettiin uusien tilojen nimestä. Nimikilpailun perusteella annetuista ehdotuksista opettajien suosikiksi nousi Opinkaari, jona viipalekoulun kaksi rakennusta siis vastaisuudessa tunnetaan.

Opinkaari-nimeä nimikilpailussa esittivät sekä Sirpa Suhonen että Matti Toikkanen. Heidät molemmat palkitaan Juva-aiheisella paketilla. Kaikkien nimiehdotuksen jättäneiden kesken arvotut kolme Juva-muistikirvaa voittivat puolestaan Leena Vehviläinen, Anu Kero sekä Tapio Taskinen.

Lue lisää aiheesta torstain 2.11.2017 Juvan Lehdestä.