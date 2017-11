Kymmenesosa viljasta jäi peltoon Juvalla – nurmirehusadon suuruus karjatilallisten lohtuna

Korjuuolosuhteiden puolesta monin paikoin erittäin hankalan kesän vaikutukset viljelijöille alkavat hahmottua. ProAgria Etelä-Savon toimipisteessä Juvalla työskentelevä kasvintuotannon ja -talouden asiantuntija Päivi Purhonen rohkenee kuvailla kuluvaa vuotta jopa katovuodeksi.

Ilmaus on hänen mukaansa rankka, eikä päde kaikkiin tiloihin, mutta toisaalta se tuo hyvin esille menneen kesän aiheuttaman ahdingon.

– Ehkä katovuosi siis kuitenkin on paras sana käyttää, Purhonen pohtii.

– Näin siksi, että vaikka tiloilla olisikin päästy puimaan, saattaa viljan laatu olla heikkoa. Kiloittain mitattuna sato kyllä saattaa olla lähellä normaalia, mutta laadullisesti ei, hän perustelee.

Puintien onnistuminen vaihtelee tänä vuonna tilakohtaisesti huomattavan paljon. Siinä missä toisella tilalla on saatettu päästä puimaan kutakuinkin tavanomaiseen tapaan ja tavanomaisia määriä, toisella tilalla on voitu joutua jättämään puimatta kokonaisia peltolohkoja.

Purhosen arvion mukaan Juvalla jäi tänä vuonna pystyyn korjaamatonta viljaa noin 10-15 prosenttia koko sadosta.

– Mitä olen Etelä-Savon kuntakohtaisia arvioita seuraillut, niin hurjimmillaan tuo lukema on ollut jopa 30 prosenttia. Siihen nähden Juvalla on siis parempi tilanne.

Hänen mukaansa myös täkäläisten viljelijöiden tunnelmat ovat ainakin hieman positiivisemmat kuin mitä muualta Suomesta julkisuuteen poimittujen isäntien ja emäntien kommenttien perusteella voisi päätellä.

– Sanoisin, että tunnelma on kohtalainen. Eniten huolissaan tunnutaan olevan peltojen maan rakenteesta. Mietitään, mitä niille ensi kesänä tehdään, joudutaanko ehkä uusimaan kasvustoja.

Viljojen puintiin liittyneiden hankaluuksien vastapainoksi nautakarjatiloilla saatiin jokseenkin kohtuullinen nurmirehusato. Sen korjaaminen onnistui tyydyttävästi, joskin laadun osalta siinäkin on ongelmia.

Lisäksi täydentävät rehut jouduttaneen ostamaan oman tilan ulkopuolelta.

– Kun viljaa on jäänyt korjaamatta ja korjattu on laadultaan huonoa, viljelijöille ei jää oikein muita vaihtoehtoja kuin paikata tilannetta ostamalla täysrehua. Se on taas yksi uusi kuluerä lisää, minkä päälle tulee vielä menetykset tuotantopanoksista, joita on laitettu omaan, huonon kesän vuoksi peltoon jääneeseen viljaan, MTK-Etelä-Savon toiminnanjohtaja Vesa Kallio toteaa.

