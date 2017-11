Rehula poikkesi Partalassa – tässä kuussa ratkeaa, pysyyko sote-uudistus aikataulussa

Keskustan varapuheenjohtaja, kansanedustaja Juha Rehula sanoo, että valtakunnallisen maakuntauudistuksen eteneminen aikataulussaan on kiinni siitä, lähteekö valinnanvapauslaki lausunnolle marraskuussa.

Ellei, lähde, se voi vesittää koko uudistuksen aikataulun.

– Siitä pystyy päättelemään, pysytäänkö aikataulussa. Valinnanvapauslaki pitäisi saada eduskuntaan helmikuussa. Tavoitteena on, että koko 41 lain paketti hyväksyttäisiin toukokuussa ja lait saataisiin voimaan kesäkuussa. Juuri tässä tullaan aikataulun tiukkuuteen: kun maakuntavaalit aiotaan pitää vaalit lokakuussa 2018, aikataulun tulee pitää, hän totesi vieraillessaan makusote-kierroksella sunnuntaina 29. lokuuta Partalan Kuninkaankartanossa Juvalla.

Keskustan järjestämään avoimeen tilaisuuteen osallistua väkeä muun muassa Juvalta, Savonlinnasta, Mikkelistä, Rantasalmelta ja Joroisista. Kyseessä oli viides samankaltainen ilta, jossa Rehula puhui makusotesta eli maakuntauudistuksesta ja siihen sisältyvästä sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksesta.

Rehula muistutti, että maakuntauudistus on historiallisen uusi uudistus. Siinä maahamme luodaan 18 maakuntaa, jotka vastaavat sote-palveluista ja monista muistakin.

Rahamäärillä mitattuna sote imaisee uudistuksesta noin 90 prosenttia, ja loput kymmenesosa koostuu esimerkiksi pelastustoimesta, ympäristöterveydenhuollosta, maatalouslomituksesta ja aluekehityksestä ja rakennerahastotoiminnasta.

Rehulan mukaan tavoitteena todellakin on, että uudistus tulee voimaan vuoden 2020 alusta. Se edellyttää maakunnan ylimmän luottamuselimen eli maakuntavaltuuston valitsemista vuoden 2018 lokakuussa. Tällöin maakuntavaltuustot voisivat aloitella toimintaansa vuonna 2019.

Uudistus merkitsee, että nykyiset 400 hallinnon organisaatiota vähennetään 400:aan. Rehula totesi, ettei ihmisten ylipäätään tarvitse olla huolissaan työpaikoistaan – tosin poikkeuksia on, sillä hallinnon pienentyessä hallinnon työt vähenevät ja muuttuvat.

Sinänsä Rehula uskoo, että uudistus tuottaa hyvää. Se vakuutetaan lisäävän kansalaisten yhdenvertaisuutta, tuovan toimivammat palvelut ja lisää valta alueille sekä lisäävän demokratiaa.

