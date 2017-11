”Nyt kokeillaan, onko Juvalla tällaiselle tarvetta” – keskustaan avattiin pop up -kirppis

Erja Liukkonen kääntyilee ympäriinsä rullamitan kanssa. Hänen pyrkimyksenään on hahmottaa pesula ja siivouspalvelu Pyykkipaikan kesämyymälän mittasuhteita. Niistä pitäisi saada tolkkua pian, sillä tästä viikosta eteenpäin Juvantien varressa S-marketia vastapäätä sijaitsevaan liiketilaan on määrä mahtua noin 15 myyjän kirpputoripöydät.

Ja tietysti asiakkaat.

– Nyt kokeillaan, onko Juvalla tällaiselle tarvetta. Ainakin myyjiä on tulossa paljon, toivottavasti ostajiakin, Liukkonen totesi viikko sitten keskiviikkona.

Idea Pyykkipaikkaan perustettavasta kirpputorista lähti alun perin pesun yrittäjältä Katja Tolvaselta. Hän heitti ajatuksensa julkisesti ruodittavasti Facebookiin juvalaisten keskusteluryhmään.

Kun Tolvanen ei lopulta pystynytkään ottamaan osaa kirpputorin käytännön järjestelyihin, Erja Liukkonen tuli hätiin. Hän valjasti mukaan Keski-Juvan Maa- ja kotitalousnaiset, jolle pop up -kirppis on ensimmäinen Juvan keskustassa toteutettava tapahtuma.

– Emme ole koskaan aikaisemmin järjestäneet mitään kirkolla tai muutenkaan mitään näin massiivista. Tähän asti olemme lähinnä keskittyneet pyörittämään Hatsolassa kokoontuvaa kahvakuularyhmää, jossa meillä käy ammattilaisia ohjaamassa.

Lue lisää torstain 2.10.2017 Juvan Lehdestä.