Kirjastoyhteistyön purku huolestuttaa – asia ei ole vielä kirkossa kuulutettu

Juvalla puhutaan kirjaston tulevaisuudesta. Kunta saa käsiteltäväkseen vielä syksyn aikana lautakunnan esityksen, jonka mukaan Toenperän kirjastoyhteistyö Rantasalmen ja Joroisten kanssa puretaan.

Juvalla on halua irtautua yhteistyöstä. Sitä ei kuitenkaan kannata varmuudella ennustaa, meneekö asia sillä tavalla lävitse kuin lautakunnassa äänestyspäätöksellä ajateltiin.

Vahva veikkaus on, ettei kirjastoyhteistyön alasajo ole kirkossa kuulutettu.

Juvan kirjastonjohtaja Päivi Lehmusvuori ja kunnanvaltuutettu Jenni Raitala kirjoittavat tämän päivän Juvan Lehdessä Toenperän jatkumisen puolesta. Heidän viestinsä on selvä, ja Raitala käsittelee asiaa myös omien kokemustensa puolesta. Varmasti moni perheellinen ja kirjastonkäyttäjä voi niihin yhtyä.

Juva tekee monen lähikunnan kanssa yhteistyötä, koska sen arvioidaan olevan viisasta ja myös taloudellisesti järkevää. Kirjastonjohtaja Lehmusvuoren teksti osoittaa, että myös Toenperän toiminta on ollut perusteltua.

Lehmusvuori kirjoittaa muun muassa, että ”Toenperän kirjasto on hiottuja työtapoja ja yhteisiä käytäntöjä. Se on yhteisiä sopimuksia, joilla säästetään rahaa. Se on työyhteisö, jossa voidaan hyvin ja tunnetaan iloa ja ylpeyttä omasta ammattitaidosta.”

Kirjastoasioissa Juvalle on luvassa mielenkiintoinen syksy.