Miksi purkaa kirjastojen yhteistyötä, joka peräti toimii?

Miksi purkaa yhteistyötä, joka peräti toimii? Näin kysyi asiakas Juvan kirjastossa maanantaina. Sitä ihmettelemme mekin Toenperän kirjastossa.

Toenperän kirjasto on toiminut kohta 10 vuotta menestyksekkäästi.

Se on palkittu valtakunnallisesti vuoden 2013 kirjastokehittäjänä. Kirjastoauto Jasso Toenperä on niellyt kilometrejä Juvan, Joroisten ja Rantasalmen kyläteillä jo vuodesta 2007 tehokkaasti kahdessa vuorossa. Kivijalkakirjastoissa on lainaus- ja palautusautomaateilla saatu lisää aukiolotunteja – Joroisissa asiakkaat pääsevät omatoimisesti kirjastoon sunnuntainakin. Lumme-kirjastojen yhteinen kehitystyö on laajentanut kokoelman Etelä-Savon laajuiseksi.

Kolme on enemmän kuin yksi – myös kirjaston toiminnassa ja kehittämisessä. Työnjako toimii Toenperässä hienosti. Joroisten kirjasto hallinnoi, hoitaa talouden ja tietotekniikan, Rantasalmi kirjastoautotoiminnan ja Juva koulun ja kirjaston yhteistyön. Laskutusta hoitaa kaksi ihmistä, lehtitilaukset ja e-aineistot ovat yhden vastuulla. Yhdessä tekeminen säästää aikaa joka kirjastolle ja antaa tilaa asiakastyölle.

Juvan kirjastossa meitä on viisi, Toenperä kolminkertaistaa meidät. Tiimit jakavat tietoa ja ottavat yhdessä käyttöön uusia työvälineitä ja työtapoja. Yhteinen Skype mahdollistaa kysymykset ja nopeat vastaukset päivittäin. Päivystäjä ei ole yksin lauantainakaan. Työkaverin tuki antaa varmuutta, kehittää ammattitaitoa ja luo työhyvinvointia.

Toenperän kirjastossa johtotiimi tekee yhteiset päätökset. Siihen kuuluvat kaikki kolmen kunnan kirjastonjohtajat. Tiimi kokoontuu joko naamatusten tai Skypessä, jolloin säästetään aikaa ja rahaa. Tiimi pystyy sijaistamaan toisiaan eli johtaja on aina paikalla, koska lomia ei pidetä päällekkäin. Johtamistapa mahdollistaa jatkuvan kehittämisen ja läsnäolon työyhteisössä.

Toenperän kirjasto on hiottuja työtapoja ja yhteisiä käytäntöjä. Se on yhteisiä sopimuksia, joilla säästetään rahaa. Se on työyhteisö, jossa voidaan hyvin ja tunnetaan iloa ja ylpeyttä omasta ammattitaidosta. Se antaa voimaa ja laatua asiakaspalveluun ja halun toimia oman kuntansa hyväksi.

Päivi Lehmusvuori

Toenperän Juvan kirjaston

kirjastonjohtaja