Operaatio joulun lapsi- pakettikeräys kolmatta kertaa Juvalla

Operaatio Joulun Lapsi on kansainvälinen, maailman vähävaraiset lapset tavoittava projekti. Samaritan’s Purse –järjestön johtama työ on tavoittanut jo 143 miljoona köyhää lasta vuodesta 1993 lähtien. Suomen lisäksi paketteja kerätään Yhdysvalloissa, Kanadassa, Englannissa, Saksassa, Espanjassa, Australiassa, Uudessa-Seelannissa ja Japanissa.

Suomessa Operaatio Joulun Lapsi on ollut osa Patmos Lähetyssäätiön Lastenavun työtä vuodesta 1995 lähtien. Suomalaisten kenkälaatikkolahjat lähetetään Romaniaan ja Moldovaan.

Ajatuksena on pakata kenkälaatikon kokoinen paketti täyteen lasta ilahduttavia lahjoja. Jokainen paketti tarkastetaan Helsingissä Operaatio Joulun Lapsi -varastolla, että kaikki paketit sisältävät leluja, vaatteita, koulutarvikkeita sekä hygieniatarvikkeita. Tarkastuksen jälkeen paketit pakataan rekkoihin ja lähetetään edelleen Romaniaan ja Moldovaan, missä lahjat jaetaan yhteistyössä paikallisseurakuntien kanssa.

Romaniassa ja Moldovassa toimii valtakunnalliset johtotiimit, jotka organisoivat kenkälaatikkolahjojen jakotilaisuuksia kylissä. Seurakunnan työntekijät ovat mukana jakotilaisuuksissa ja jokainen lapsi kuulee lauluin sekä leikein evankeliumin Jeesuksesta. Kenkälaatikkolahjan mukana lapset saavan pienen vihkosen, jossa kerrotaan lapsen omalla äidinkielellä Jeesuksen tarina, Johanneksen evankeliumin pohjalta. Lisäksi monille lapsille tarjotaan mahdollisuus osallistua 12-osaiselle Suuri Seikkailu -lasten raamattukurssille.

Juvalla keräystä organisoi seurakunnan lähetystyö. Vuonna 2015 Juvalla kerättiin 66 pakettia ja viime vuonna 99. Ehkä tänä vuonna päästäisiin yli sadan. Valtakunnallisesti vuonna 2016 keräyspisteitä oli 247 ja paketteja kertyi 37 144.

Tänä vuonna on kolmas vuosi kun Juvan seurakunta toimii Operaatio Joulun lapsen pakettien palautuspisteenä. Vielä ehdit hakea pakettiaihion ja pakkausohjeet Juvan kirkkoherranvirastosta sen aukioloaikoina tai kirkosta jumalanpalveluksien yhteydessä. Paketit voi palauttaa samoihin paikkoihin viikolla 46 tai viimeistään maanantaina 20.11.