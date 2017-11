Suomi 100 soi Juvan kirkossa sunnuntaina – musiikkia Suomen itsenäisyyden ajalta

Suomi 100 vuotta -konsertissa sunnuntaina kuullaan musiikkia Suomen itsenäisyyden ajalta.

Ajatus konsertista syntyi yhdessä Juvan Kamarikuoron, Juvan Mieslaulajien ja Juvan Puhaltajien toimesta. Juvan Kulttuuri ry:n tuki teki mahdolliseksi tämän konsertin toteuttamisen.

Solisteina ovat Heikki Kilpeläinen, baritoni, Minna Purhonen, sopraano ja musiikkineuvos Matti-Veikko Kuusi, urut ja piano.

Merkittävä osuus konsertissa on isänmaallisella musiikilla.

Juvan Puhaltajat soittavat Toni Herralan johdolla sotien veteraaneja muistaen, mm. Juhlasoiton sotaveteraaneille, Oi kallis Suomenmaa hymnin ja Veteraanin iltahuudon, jossa myös laulaa Heikki Kilpeläinen ja Juvan Mieslaulajat.

Juvan Kamarikuoroa ja Juvan Mieslaulajia johtaa Pertti Laamanen.

Heikki Kilpeläinen on juvalaislähtöinen laulaja, joka on tehnyt merkittävän kansainvälisen uran laulajana.

Hän on tavallaan Juvan Mieslaulajien pitkäaikaisen kuoronjohtajan Sergei Kirtolan ”löytö” ja aloitti lauluopinnot lukiolaisena Mikkelin musiikkiopiston Juvan toimipisteessä Pertti Laamasen johdolla. Minna Purhonen opiskelee nykyään yksinlaulua Savonlinnassa Leena Astikaisen johdolla ja laulaa Juvan Kamarikuorossa.

Yhteisesityksenä Juvan Mieslaulajat ja Juvan Kamarikuoro esittävät Jari Piikin säveltämän ja sanoittaman teoksen Isänmaalle. Juvan kirkon isot urut ovat siinä komeasti esillä koko sointikirjollaan. Vaativan säestyksen soittaa Matti-Veikko Kuusi Mikkelistä, hänellä on myös oma urkusoolo.

Kaikilla esiintyjillä on oma ohjelmakokonaisuus. Juvan Kamarikuoron lauluista mainittakoon Sibeliuksen Rakastava sarja, jossa soolot laulaa Minna Purhonen ja Heikki Kilpeläinen.

Juvan Mieslaulajat ry perustettiin 69 vuotta sitten, joten tulevaa vuotta kuoro juhlii merkkivuotenaan. Mieslaulajat on huomioinut perustamisestaan saakka itsenäisyyspäivän juhlallisuudet esiintymällä kirkossa, Sankaripuistossa ja kansalaisjuhlissa.

Kuoro laulaa tässäkin konsertissa isänmaallisia lauluja. Lottia ja Suomen naisia muistetaan Kalervo Hämäläisen laululla Kodin Vartijat. Konsertti on myös Juvan 575 juhlavuoden tapahtuma.

Kuorot laulavat Taneli Kuusiston Lassi Tarkiaisen runoon säveltämän Juvan laulun. Konsertin päätteeksi yhteisesityksenä kuullaan Merikannon Laatokka, soolo Heikki Kilpeläinen ja Sibeliuksen Finlandia.

Juvan kirkko soi isänpäivän iltana 12.11. kello 19 alkaen juvalaisille ja sotien veteraaneille.