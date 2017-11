Juvan Juhlavuosi on loppusuoralla – vietetään se yhdessä!

Olen kuullut, että Juvalla järjestetään jotkut linnanjuhlat, kysäisi tuttava. Moni on varmasti kuullut puhuttavan tästä juhlasta, mutta päivän marssijärjestys on todennäköisesti suurimmalle osalle pimennossa. Nyt onkin juuri sopiva aika valaista tätä pimeyttä!

Itsenäisyyspäivä jakautuu Juvalla tänä vuonna kahdelle päivälle. Itsenäisen Suomen juhlinta aloitetaan 5.12.2017 Koko Juvan linnanjuhlat –nimeä kantavalla tapahtumalla, joka järjestetään Kaarihallilla.

Päivän aikana Kaarihallilla vierailevat järjestyksessä ensin varhaiskasvatusikäiset, alakoulut sekä iltapäivään tullessa yläkoulu ja lukio. Päiväjuhlaan tehdään kutsut, jotka lähetetään koteihin päiväkotien ja koulujen kautta. Ohjelmassa on maljannosto, tervetuliaispuhe, vapaata seurustelua sekä tanssia musiikin tahtiin.

Päiväjuhlassa tarjoillaan pientä naposteltavaa. 5.12. kouluissa ja päiväkodeissa tarjoillaan juvalaisten metsästysseurojen 25.11. yhteisjahdissa kaatamaa hirveä. Ruokailuissa otetaan huomioon juhlapäivän aiheuttama poikkeuksellinen aikataulu. Koulut ovat vahvasti mukana juhlan järjestelyistä vastaten mm. Kaarihallin koristeluista.

Illalla juhlintaa jatketaan avoimen ja sisäänpääsymaksuttoman tanssiaistilaisuuden merkeissä, jonne sisäänpääsy alkaa kello kuusi iltapäivällä. Ilta kuuden ja seitsemän välillä Kaarihallin piha-alueella tarjoillaan yhteishirvijahdissa kaatamista hirvistä tehtyä keittoa viidellesadalle ensimmäiselle. Ensimmäinen setti ”tärähtää” soimaan noin kello 19. Juhlan ajan Kaarihallin kanttiinista saa ostettua pientä purtavaa ja virvokkeita. Kaarihallin paikoittamistila on rajallinen, josta syystä olemme varautuneet käyttämään kirkonkylällä varaparkkeja.

Päivän luonne on juhlava ja se mukailee itsenäisyyspäivän vastaanoton tunnelmaa. Juhlan pukukoodina on ”tumma puku”, mikä tarkoittaa juhlavaa ja siistiä, mutta hillittyä asukokonaisuutta. Väriäkin saa siis olla. Älkää siis antako pukukoodin säikäyttää! Itse ainakin ajattelen juhlatilaisuuksien pukukoodeista niin, että pukeutumalla sen mukaisesti osoitan kunnioitusta juhlaa, sen järjestäjiä ja heidän työtänsä kohtaan.

Varsinaisena itsenäisyyspäivänä, 6.12. juhlinta aloitetaan aamulla perinteiseen tapaan kirkossa jumalanpalveluksella, josta siirrytään seurakuntasaliin nauttimaan hirvestä tehty keittolounas (osaatte varmaan arvata, mistä lihat keittoon on saatu) ja kirkkokahvit ennen varsinaista päiväjuhlaa. Iltapäivällä reserviläisyhdistykset sytyttävät kynttilät sankarihaudoille ja Partiolaisten soihtukulkue kulkee kirkolle.

Juvan kunnan nettisivut, ja siellä juhlavuosiosio eli www.juva.fi/575, ovat pääasiallinen itsenäisyyspäivän juhlallisuuksien tiedotuskanava. Sivustoa päivitetään sitä mukaan, kun tietoja varmistuu. Lisätietoja saa myös kysellä allekirjoittaneelta.

Idea linnanjuhliin lähti nuorista ja heidän halustaan ”pynttäytyä ja pönöttää”.

Juhlavuosi 2017 on jo loppusuoralla ja se huipentuu, mitenkäs muuten, kuin viettämällä sitä yhdessä. Lämpimästi tervetuloa!

Laura Partamies

Kirjoittaja on Juvan kunnan kulttuuriohjaaja.