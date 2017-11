Juvan pelastava pappi – Saku Lemmetyinen on sekä siviilityössä että harrastuksessaan pelastajan roolissa

Saku Lemmetyinen on sekä siviilityössä että harrastuksessaan pelastajan roolissa. Päätyökseen hän levittää pelastuksen sanomaa Juvan seurakunnan kappalaisena.

Harrastuksekseen hän pelastaa hädässä olevia ihmisiä vesillä Mikkelin Järvipelastajissa. Harvoin jos koskaan työ ja harrastus keskittyvät näin hyvin pelastamisen ympärille.

Siitä huolimatta Saku Lemmetyinen pitää järvipelastusharrastustaan oivallisena vastapainona varsinaiselle päätyölleen Juvan seurakunnassa.

– Harrastuksessa unohtuvat työasiat ja arjen tehtävät. Aivot ovat ikään kuin narikassa, kun on mukana järvipelastustyössä. Meitä on toiminnassa monen ammattikunnan väkeä ja lisääkin mahtuu, Saku Lemmetyinen sanoo.

Hän on ehtinyt olla kolmisen kautta mukana Mikkelin Järvipelastajien toiminnassa. Alun perin harrastuksen pariin houkuttelivat juvalaiset ystävät. Oma houkuttimensa harrastukselle olivat myös kokemukset ja muistot nuoruusvuosilta. Entisenä punkaharjulaisena hän on varttunut ja kasvanut vesien äärellä.

– Puruvesi ja Pihlajavesi tulivat tutuiksi, kun asuin Punkaharjulla ja Savonlinnassa. Veneily kuului tuolloin harrastuksiin. Juvalla syntyi ajatus, että olisi kiva päästä taas vesille, Saku Lemmetyinen kuvailee omia tuntojaan ja ”joutumistaan” järvipelastusharrastuksen pariin.

Avovesikaudella Lemmetyinen laskenut harrastuksen vievän aikaa 5-6 tuntia viikossa. Mikkelin Järvipelastajilla on avovesikaudella 24/7 päivystysvalmius. Lisäksi järvipelastajat harjoittelevat säännöllisesti mm. pimeäetsintää.

He pitävät yllä pelastajan taitojaan käytännössä vesillä ja kevättalvella teoriajaksoilla, kun järvet ovat vielä jäässä. Yhdistyksessä on yli 200 jäsentä ja seuran pelastustoiminnassa on mukana runsaat parikymmentä aktiivijäsentä.

Mikkelin Järvipelastajien toiminta-alue käsittää läntisen Saimaan Mikkelin, Anttolan, Puumalan, Sulkavan ja Juvan vesiä. Seuralla on Anttolassa kaksi venettä, jotka tarvittaessa lähtevät Saimaalle auttamaan veneilijöitä tai sananmukaisesti pelastamaan veden varaan joutuneita.

Viime kesänä tehtäviä kertyi noin 40, mutta 2016 niitä oli yli 50 tehtävää.

Yllättävää on, että kesällä kauniilla säällä tehtäviä on enemmän kuin sadesäällä.

Lemmetyisen mukaan syynä on se, että kauniina kesäpäivinä vesille lähtevät nekin, joiden merimiestaidot eivät ole kummoiset.

– Luonnollisestikaan Juvalta ei ehdi Anttolaan hälytystehtäviin mukaan, mutta päivystystoiminnassa olen säännöllisesti mukana auttamassa pulaan joutuneita veneilijöitä. Onneksi merihätätapauksia sattuu harvoin, mutta muita arkisia tehtäviä hinauksia ja karille ajaneiden veneiden irrottamisia on joka kesä.

Järvipelastajan työ on sisävesilläkin monipuolista. Seura harjoittelee mm. pelastuslaitoksen kanssa öljyntorjuntaa ja on pyydettäessä apuna eri viranomaistehtävissä. Järvipelastajilla on ensihoitovalmius, he mm. pystyvät sammuttamaan venepaloja ja auttamaan veneilijöitä moottoriongelmissa sekä hoitamaan pintapelastustehtäviä. Saku Lemmetyistä harrastuksessa kiehtoo auttaminen ja harrastuksen monipuolisuus.

Jokunen viikko sitten Saku Lemmetyinen oli mukana Mikkelin Järvipelastajien 4-henkisessä joukkueessa Savonlinnassa valtakunnallisissa meripelastustaitokilpailuissa. Mikkelin joukkue oli kisassa 18., kun mukana oli 26 joukkuetta ympäri Suomea.