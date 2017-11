Demarit kannattavat Toenperän jatkoa – sitä ei saa romuttaa!

Työväenyhdistys SDP Juva käsitteli tiistaisessa kokouksessaan Juvan kirjastoasiaa. Demarit hämmästelevät hyvinvointilautakunnan päätöstä, jonka mukaan erinomaisesti toiminut yhteistyö Joroisten ja Rantasalmen kuntien kanssa pitäisi purkaa.

Tiukka äänestystulos osoittaa, että yhteistyön romuttaminen on erittäin kyseenalainen päätös. Demareiden mukaan yhteistyötä tulee jatkaa ja entisestään tiivistää.

Juvan kunnan valmisteilla olevassa strategiassa sanotaan: ”Juva on viihtyisä, vireä ja verkostoitunut maaseutukeskus Viitostien varrella.” Lisäksi Juvan väitetään haluavan tehdä yhteistyötä eri toimijoiden kanssa. Toenperän hajottaminen veisi päinvastaiseen suuntaan.

Erään suunnitelman mukaan Toenperän hajottaminen toisi säästöjä sitten kun nykyinen kirjastonjohtaja jää joskus eläkkeelle, ja sivistysjohtaja hoitasi kirjastoa oman toimensa ohessa. Kirjasto on niin tärkeä palvelu, ettei sitä voi kiitettävästi hoitaa otona. Kirjastolle se tarkoittaisi kehityksen pysähtymistä.

Yhdistys muistuttaa, että kuntalaisilta tulleen runsaan palautteen perusteella Toenperän yhteistyötä ei missään tapauksessa pidä romuttaa, vaan yhteistyötä tulee entisestään vahvistaa.

Demarit haluavat, että asia käsitellään huolellisen valmistelun jälkeen kunnanhallituksessa.

Toenperää ei saa romuttaa, Juvan demarit vaativat.

