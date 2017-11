Vuorineuvoksen sydän sykkii maaseudulle – OP Ryhmän pääjohtaja Reijo Karhinen viihtyy Saimaan rantamaisemissa

Reijo Karhinen on rakentanut Pihlajaveden tilan pihapiiriin seitsemän vanhaa hirsirakennusta. Kahdeksas on vanha majatalo, ja sitä hän on tehnyt perustuksista alkaen tämän vuoden aikana. Majatalo sijaitsi aikanaan Savonlinnan ja Mikkelin välisen maantien varrella Juvalla.