Uusi piirre kirjastokeskusteluun: Kannattaako nykyinen kirjasto korjata?

Juvan kirjastokeskustelu saa uusia piirteitä sitä mukaa kun aika kuluu. Valtuutetut saavat lähitulevaisuudessa päätettäväkseen, jatketaanko Toenperän kirjastoyhteistyötä vai ei.

Kuntalaiset vaikuttavat nyt omiin edusnaisiinsa ja -miehiinsä, kuten heidän kuuluukin.

Juvan kunnanvaltuustossa tehtiin maanantaina aloite, että kirjasto pitäisi liittää osaksi tulevaa Juvan kampusta – sitä rakennuskokonaisuutta, johon tulee lähivuosina tilat niin varhaiskasvatukselle, koululle kuin mahdollisesti liikuntahallille.

Valtuustoaloitteen mukaan Juvan kirjasto on sisäilmaltaan sairas. Myös Juvan Lehteen eri puolilta tulleiden tietojen mukaan kirjaston työntekijät kärsivät sisäilmaoireista.

Rakennusta on yritetty kuivata ja korjata, mutta onko niin, ettei se olekaan kunnossa? Jos näin on, ollaan toden teolla vakavan pohdinnan edessä.

Kannattaako nykyinen kirjasto korjata? Onko se koulukeskuksen tavoin sisäilmaltaan pommi, joka tulee purkaa ja tilalle rakentaa uusi?

Saattaa olla viisas ja kaukonäköinen ajatus, että kirjastoa ryhdytään sovittelemaan osaksi koulukampusta. Juvalaiset ansaitsevat laadukkaan kirjaston.