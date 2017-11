Juvalle tasapainoinen budjetti – ensi vuonna rakennetaan paljon

Juvan kunnan ensi vuoden talousarvio on valmistunut. Kunnanhallitus on käsitellyt budjettiesityksensä, joka menee valtuuston hyväksyttäväksi 11. joulukuuta. Budjettia esiteltiin medialle perjantaiaamuna.

Budjettiesitys on 20 000 euroa ylijäämäinen ja perustuu 20,75 prosentin tuloverotukseen. Kaikkiaan kunnallisveroja kerätään 19,5 miljoonaa euroa ja valtionosuuksia odotetaan 21,2 miljoonaa.

Juvalla käynnistyvät ensi vuonna suuret rakennushankkeet. Juvan kampuksen työmaa alkaa kesäkuussa nykyisen koulukeskuksen rakennusten purkamisella. Koko hanke maksaa noin 20 miljoonaa euroa ja valmistuu vuonna 2020.

Ensi vuonna saneerataan myös Juvan vesitorni, ja lisäksi käynnistyy jätevedenpuhdistamon uusimisen suunnittelu. Viiden vuoden aikana vesilaitoksen investointitarpeet ovat 5 miljoonaa euroa.

Ensi vuonna valmistuu terveyskeskuksen vuodeosaston remontti. Kustannusarvio on 4,5 miljoonaa, josta ensi vuodelle kohdistuu 2,8 miljoonaa euroa.

Juvalaiset luottamushenkilöt totesivat, että budjetti valmistui hyvässä yhteisymmärryksessä. Sen valmistelu alkoi jo kevään valtuustoseminaarissa, ja budjetti on ollut esillä vuoden mittaan monessa yhteydessä, muun muassa valmisteilla olevan kunnan strategiatyön aikana.

Lue lisää Juvan budjetista 23.11. Juvan Lehdestä tai näköislehdestä osoitteessa juvanlehti.fi.