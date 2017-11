Juvan metsÃ¤t kartoitettu â€“ oman metsÃ¤palstan tietoihin pÃ¤Ã¤see kÃ¤siksi verkkopankkitunnuksilla

Noin tuhatta juvalaista metsänomistajaa on muistettu viime päivinä kirjeellä. Suomen Metsäkeskuksen lähettämän postin tarkoituksena on levittää tietoa Metsäkeskuksen viime kesän suursatsauksesta, kaikkien Juvan yksityismetsien metsävarojen kartoittamisesta.

Nyt kartoittaminen on saatu valmiiksi ja sen pohjalta on laadittu metsänhoito- ja hakkuuehdotuksia metsänomistajien käyttöön. Omaa metsäänsä koskevia tietoja pääsee tarkastelemaan ilmaiseksi Metsäkeskuksen verkkopalveluista osoitteesta Metsään.fi.

Sisään kirjautuminen tapahtuu verkkopankkitunnuksilla.

– Olisihan se aika kiva, että jos metsänomistajalla on nettiyhteydet, hän kävisi katsomassa ja ottamassa käyttöön omat tietonsa. Meidän alueellamme monet metsänomistajat ovat iäkkäitä, mutta tähän hommaan voi ottaa jonkun nuoremman kaveriksi, Metsäkeskuksen Mikkelin toimistossa työskentelevä metsätietoasiantuntija Jussi Rikkinen sanoo.

– Jos tiedoissa on jotain parannettavaa, kehotan kertomaan niistä meille. Olemme tässä syöttäneet järjestelmään sellaisen 200 000 hehtaarin edestä tietoja Juvalta sekä Mikkelin ja vähän Joroistenkin suunnalta, joten mukaan saattaa olla eksynyt virheitä, hän lisää.

Uunituoreen aineiston kerääminen alkoi jo kesällä 2016, jolloin Juvan metsät laserkeilattiin ja ilmakuvattiin. Lisäksi mitattiin koealat.

Keilauksen, kuvauksen ja mittauksen perusteella tehtiin alueellinen luokittelu ja valittiin alat, joilla esiintyvän puuston perusteella laadittiin kuvaukset erilaisista metsäalueista. Näin suoritettu niin sanottu kaukokartoitus on toteutettu koko Juvan alueella.

Osassa kuntaa on suoritettu myös maastotarkastuksia eli jalkauduttu tarkastamaan tekniikan avulla kerättyjen tietojen paikkansapitävyys paikan päälle metsiin. Metsäkeskuksen kirjeen saivat tässä vaiheessa nimenomaan ne metsänomistajat, joiden metsissä on tehty maastotarkastuksia.

– Maastotarkastusten kohteet valitaan koko Juvan alueelta. Tällä kertaa kartoitettiin alueet, minne kartoitustyötä tehneillä opiskelijoilla oli lyhyet matkat. Näin saimme tehtyä kerralla paljon kartoitusta, mutta loputkin metsät on tarkoitus käydä läpi. Kenen metsässä ei vielä ole käyty kartoituksella, niin hänelle lähtee vielä tämän talven aikana hakkuutiedote, Rikkinen mainitsee.

Jussi Rikkisen mukaan metsävaratiedon kerääminen ja sen jakaminen metsänomistajien käyttöön kuuluu Suomen Metsäkeskuksen tärkeimpiin tehtäviin.

Kyse on valtion rahoittamasta toiminnasta, eikä esimerkiksi metsänomistajille laadittavia hakkuuehdotuksia laadita kaupallisten toimijoiden ehdoilla.

Metsänomistaja voi kuitenkin halutessaan antaa Metsään.fi -palvelun kautta metsäalan toimijoille luvan nähdä omat metsätietonsa ja tarjota työkohteita tehtäväksi tai leimikoita myyntiin.

– Palvelussa voi myös jättää erilaisia ilmoituksia kuten metsänkäyttöilmoituksen, Kemera-rahoitushakemuksen ja -toteutusilmoituksen tai ilmoittaa muistakin omissa metsistään tehdyistä hakkuista ja metsänhoitotöistä.